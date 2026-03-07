  • Спортс
7

СКА выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 2:1 с «Динамо» в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

СКА выиграл 10 из 13 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл «Динамо» (2:1 ОТ) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Решающий гол на счету Николая Голдобина после передачи от Сергея Плотникова

Эта победа стала 10-й для петербургского клуба в 13 последних встречах. 

Команда тренера Игоря Ларионова набрала 75 очков в 63 играх и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. 

«Динамо» проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда под руководством Вячеслава Козлова идет 7-й на Западе, имея в активе 73 балла после 62 игр. 

У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
Собаки лают, караван Ларионова упорно идет вперед... Классная победа. Отдельный респект Игорю Ларионову, что увел из Спартака Голдобина и нашел к нему подход!
СКА в огне, может еще и на 5 место замахнется?
Тут скорее работа Тамбиева, Ларионову нужны толковые ассистенты, пример Козырев.
