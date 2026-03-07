СКА выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 2:1 с «Динамо» в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

СКА выиграл 10 из 13 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл «Динамо» (2:1 ОТ) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Решающий гол на счету Николая Голдобина после передачи от Сергея Плотникова .

Эта победа стала 10-й для петербургского клуба в 13 последних встречах.

Команда тренера Игоря Ларионова набрала 75 очков в 63 играх и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Динамо » проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда под руководством Вячеслава Козлова идет 7-й на Западе, имея в активе 73 балла после 62 игр.

У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА