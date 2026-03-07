СКА выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 2:1 с «Динамо» в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
СКА выиграл 10 из 13 последних матчей в КХЛ.
СКА обыграл «Динамо» (2:1 ОТ) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Решающий гол на счету Николая Голдобина после передачи от Сергея Плотникова.
Эта победа стала 10-й для петербургского клуба в 13 последних встречах.
Команда тренера Игоря Ларионова набрала 75 очков в 63 играх и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
«Динамо» проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда под руководством Вячеслава Козлова идет 7-й на Западе, имея в активе 73 балла после 62 игр.
У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Собаки лают, караван Ларионова упорно идет вперед... Классная победа. Отдельный респект Игорю Ларионову, что увел из Спартака Голдобина и нашел к нему подход!
СКА в огне, может еще и на 5 место замахнется?
Тут скорее работа Тамбиева, Ларионову нужны толковые ассистенты, пример Козырев.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем