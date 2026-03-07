Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем

У Александра Овечкина 1555 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Матч с «Бостоном » (1:1 , второй период) стал для капитана «Вашингтона » Александра Овечкина 1555-м в регулярных чемпионатах НХЛ .

Таким образом, россиянин вышел на чистое 16-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу . На три матча больше провел 40-летний защитник Брент Бернс («Колорадо »).

Среди игроков, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем , на счету которого 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка – 1612 матчей.