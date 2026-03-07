Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем
У Александра Овечкина 1555 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
Матч с «Бостоном» (1:1, второй период) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1555-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Таким образом, россиянин вышел на чистое 16-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу. На три матча больше провел 40-летний защитник Брент Бернс («Колорадо»).
Среди игроков, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем, на счету которого 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка – 1612 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всё, в апреле проводы.