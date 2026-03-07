  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем
4

Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем

У Александра Овечкина 1555 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Матч с «Бостоном» (1:1, второй период) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1555-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, россиянин вышел на чистое 16-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу. На три матча больше провел 40-летний защитник Брент БернсКолорадо»).

Среди игроков, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем, на счету которого 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка – 1612 матчей.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНиклас Лидстрем
рейтинги
logoВашингтон
logoБостон
logoБрент Бернс
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoДжером Игинла
logoКолорадо
logoРэй Бурк
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Борода Бернса еле в тег влезла :)
Ну Бернса трудно будет обойти. Если ещё на пару сезонов останется в НХЛ только.
Ответ Радай Нерадай
Ну Бернса трудно будет обойти. Если ещё на пару сезонов останется в НХЛ только.
Какие пару сезонов, он мёртвый.
Всё, в апреле проводы.
Ответ Tempfer
Какие пару сезонов, он мёртвый. Всё, в апреле проводы.
ну ты меня насмешила,стабильно во второй паре,второй по очкам после Макара!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин провел 1554-й матч в регулярках НХЛ и разделил с Игинлой 16-е место в истории лиги. Впереди Бернс и Лидстрем
4 марта, 04:22
Бернс провел 1554-й матч в регулярках НХЛ и разделил 15-е место в истории с Игинлой. На 14-м – Лидстрем (1564)
27 февраля, 15:29
Овечкин провел 1551-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Дельвеккио. Рекорд у Марло – 1779 игр
26 февраля, 04:30
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
16 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
30 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
40 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
11 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем