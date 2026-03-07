Карпухин об ударе в челюсть Андреоффу: «Классный бой – с одного удара уложил соперника. Посмотрел на табло, время заканчивается, «Ак Барс» ведет. Почему бы не потанцевать?»

Карпухин о драке с Андреоффом: классный бой, с одного удара уложил соперника.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин прокомментировал драку с канадским нападающим Энди Андреоффом в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Сибири » (6:3).

– Как оценишь готовность команды к плей-офф?

– Мы сейчас делаем акцент на своей игре, стараемся играть уже как в плей-офф. Чтобы вся индивидуальная статистика категорически уходила на второй план. Независимо от счета – ведем мы крупно или нет – не должно быть такого, что можно где-то пойти в атаку, забивать еще голы.

Мы хотим настроить игру так, чтобы все было стабильно. Чтобы не было таких качелей – провалов или, наоборот, каких-то взлетов. Стабильно играем, выполняем свое игровое задание все 60 минут – вот к этому мы хотим приблизиться. Времени осталось уже совсем чуть-чуть, поэтому сейчас вырабатываем правильные привычки, чтобы быть во всеоружии.

– Как оценишь свой сегодняшний бой? На протяжении карьеры было что-то более яркое у тебя?

– Нет, таких ярких драк у меня не было. Классный бой – с одного удара буквально уложил соперника. Прямо здорово получилось. Даже не знаю, что еще добавить.

Все было понятно и без слов, что назревает что-то. Сначала толкались, потом это стало переходить в грубость – он меня клюшкой просто бьет. Посмотрел на табло, думаю: время уже заканчивается, мы ведем в счете. Почему бы и не потанцевать?

– Можешь вспомнить три своих лучших боя по карьере?

– В КХЛ у меня было не так много боев. Хороший бой был с Джошем Керри из «Магнитки», неплохой – с Никитой Гончаровым из «Витязя». И еще с Архипом Неколенко – мне там дали пять плюс двадцать, вообще много дали, плюс еще денежный штраф. Там с одного удара его – хоп, ударил, и он упал, – сказал Карпухин .