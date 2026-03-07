Джордан Уил: «90% того, что о России рассказывают СМИ в Северной Америке, неправда. У нас гораздо больше похожего, чем отличного»

Джордан Уил: 90% того, что в Америке рассказывают о России, неправда.

Нападающий «Динамо » Джордан Уил заявил, что СМИ в Северной Америке в основном предоставляют недостоверную информацию о России.

– Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?

– Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ. Самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного, – сказал Уил.

«Мой 5-летний сын уже может напевать гимн России. Он вырос в Москве, немного учит язык». Форвард «Динамо» Уил про 5 сезонов в КХЛ