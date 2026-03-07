  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джордан Уил: «90% того, что о России рассказывают СМИ в Северной Америке, неправда. У нас гораздо больше похожего, чем отличного»
17

Джордан Уил: «90% того, что о России рассказывают СМИ в Северной Америке, неправда. У нас гораздо больше похожего, чем отличного»

Джордан Уил: 90% того, что в Америке рассказывают о России, неправда.

Нападающий «Динамо» Джордан Уил заявил, что СМИ в Северной Америке в основном предоставляют недостоверную информацию о России. 

– Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?

– Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ. Самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного, – сказал Уил.

«Мой 5-летний сын уже может напевать гимн России. Он вырос в Москве, немного учит язык». Форвард «Динамо» Уил про 5 сезонов в КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
Политика
logoДжордан Уил
logoНХЛ
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно было бы послушать об оставшихся 10%...
На самом деле Россию так воспринимают из-за ужасной политики. Не умеют в "мягкую силу". В России много чего крутого и популярного зарубежом делается людьми (интернет, кино и мультфильмы, музыка, компигры, спорт, культура), но все это обнуляется (ха-ха) политикой. Надеюсь доживу до нормальной гуманной и созидательной политики.
Ответ MoRo
На самом деле Россию так воспринимают из-за ужасной политики. Не умеют в "мягкую силу". В России много чего крутого и популярного зарубежом делается людьми (интернет, кино и мультфильмы, музыка, компигры, спорт, культура), но все это обнуляется (ха-ха) политикой. Надеюсь доживу до нормальной гуманной и созидательной политики.
США умеет?)
Ответ Руслан Магомедов_1116556382
США умеет?)
Да. Все ходят с американскими айфонами, смотрят американские фильмы, слушают американскую музыку, едят американские бургеры и тд
А с некоторых пор общего даже слишком много... :(
СМИ (с широким охватом) в СА рассказывают то, что ждет и понимает аудитория, удовлетворяют её запрос.
А у аудитории есть устоявшиеся за много лет стереотипы.
Все довольно просто работает, и кстати универсально))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»
7 марта, 12:33
«Мой 5-летний сын уже может напевать гимн России. Он вырос в Москве, немного учит язык». Форвард «Динамо» Уил про 5 сезонов в КХЛ
6 марта, 13:42
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
5 марта, 20:45
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
16 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
30 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
40 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
11 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем