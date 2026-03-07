  • Спортс
  • Гатиятулин об ударе Карпухина в челюсть Андреоффу: «Нужно было постоять за команду, Илья это сделал. Скамейка «Ак Барса» здорово отреагировала»
Гатиятулин о драке Карпухина с Андреоффом: нужно было постоять за команду.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал драку защитника Ильи Карпухина с форвардом Энди Андреоффом в матче против «Сибири» (6:3). Карпухин первым же ударом отправил в нокдаун канадского хоккеиста. 

– Продолжаем готовиться к плей-офф, сегодня был полезный матч в плане преодоления плотной обороны. Много хороших отрезков, при игре пять на пять здорово взаимодействовали. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как на команде сказалась победная драка Ильи Карпухина в концовке? Получили дополнительные эмоции?

– Игровой момент, весь матч проходил с обилием эмоций, это один из компонентов игры. Нужно было постоять за команду, Илья это сделал. Скамейка здорово отреагировала, была хорошая реакция от команды.

– Каковы сроки восстановления Никиты Дыняка?

– Никита в больнице, позавчера с Маратом Фаритовичем [Валиуллиным] заезжали к нему, пообщались, поддержали. Если все будет по плану, то еще два-три дня он будет в больнице, потом его выпишут. Затем уже под присмотром докторов будет готовиться.

– Сегодня «Ак Барс» снова дал отыграться сопернику с 0:2. В чем причина?

– Понимаю, почему звучит этот вопрос. Но в каждой игре ситуации разные. Если брать предыдущий матч в Тольятти – там сначала был рикошет, второй гол пропустили при [формате] три на пять, у нашего игрока сломалась клюшка. Сравнивать и сопоставлять это не нужно. Никаких провалов нет, тем более мы быстро возвращаемся в игру. Вообще мы опускаем факт, что забиваем голы, когда ведем счете. Наша задача, одна из задач – развивать свои плюсы, а шероховатости поправлять. 

– А вы не переживали, когда снова «Сибирь» сравняла счет? Даже если сценарии разные.

– Важно то, как мы реагируем на такое. И даже в проигранных матчах мы реагировали хорошо – забивали, возвращались в игру. Есть моменты, над которыми нужно работать, и до плей-офф мы над ними работаем, – заявил Гатиятулин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
За четкую драку 5+ Илюша всё красиво сделал
