Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: «По-мужски скинули перчатки и все выяснили. С Энди все нормально, один удар попал немножко. Через руку здорово пробил соперник»
Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: по-мужски все выяснили.
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) высказался о драке нападающего Энди Андреоффа с защитником Ильей Карпухиным. Хоккеист казанского клуба первым же ударом отправил на лед канадского форварда.
«К дракам отношусь вообще нормально, без проблем. Это эмоции. Они оба по-мужски скинули перчатки и все выяснили. Я думаю, что никаких претензий у них друг к другу теперь нет. Наоборот, это даже здорово, подчеркивает то, что хоккей – это мужской вид спорта.
С Энди сейчас все нормально, один удар попал немножко, здорово так через руку ему пробил соперник, но все нормально», – сказал слова Люзенков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все конечно здорово, пусть боксом и дальше занимаются, но почему Люзенков о Лещенко ничего не сказал. Два очевидных тупых удаления в зоне соперника и просто перечеркнул все старания команды. Где же дисциплина??? Подставил Бердина по полной. Мы что уже не хотим в плей-офф??? Вон Хабаровский "Амур" к примеру, ушел с 0-2 в игре "Салаватом Юлаевом" и вуаля 6-3. Молодцы! Чувствую опять концовка на валидоле будет. Ну не может "Сибирь" спокойно, в отличии от других команд, зайти в плей-офф. Видать на адреналине лучше сидеть.
Все конечно здорово, пусть боксом и дальше занимаются, но почему Люзенков о Лещенко ничего не сказал. Два очевидных тупых удаления в зоне соперника и просто перечеркнул все старания команды. Где же дисциплина??? Подставил Бердина по полной. Мы что уже не хотим в плей-офф??? Вон Хабаровский "Амур" к примеру, ушел с 0-2 в игре "Салаватом Юлаевом" и вуаля 6-3. Молодцы! Чувствую опять концовка на валидоле будет. Ну не может "Сибирь" спокойно, в отличии от других команд, зайти в плей-офф. Видать на адреналине лучше сидеть.
Где вы были до прихода Люзенкова?На подбор игроков своих посмотрите,с этим составом он и так максимум выжимает.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем