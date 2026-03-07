Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: «По-мужски скинули перчатки и все выяснили. С Энди все нормально, один удар попал немножко. Через руку здорово пробил соперник»

Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: по-мужски все выяснили.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса » (3:6) высказался о драке нападающего Энди Андреоффа с защитником Ильей Карпухиным. Хоккеист казанского клуба первым же ударом отправил на лед канадского форварда.

«К дракам отношусь вообще нормально, без проблем. Это эмоции. Они оба по-мужски скинули перчатки и все выяснили. Я думаю, что никаких претензий у них друг к другу теперь нет. Наоборот, это даже здорово, подчеркивает то, что хоккей – это мужской вид спорта.

С Энди сейчас все нормально, один удар попал немножко, здорово так через руку ему пробил соперник, но все нормально», – сказал слова Люзенков.