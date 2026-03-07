  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: «По-мужски скинули перчатки и все выяснили. С Энди все нормально, один удар попал немножко. Через руку здорово пробил соперник»
Видео
2

Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: «По-мужски скинули перчатки и все выяснили. С Энди все нормально, один удар попал немножко. Через руку здорово пробил соперник»

Люзенков о драке Андреоффа с Карпухиным: по-мужски все выяснили.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Ак Барса» (3:6) высказался о драке нападающего Энди Андреоффа с защитником Ильей Карпухиным. Хоккеист казанского клуба первым же ударом отправил на лед канадского форварда. 

«К дракам отношусь вообще нормально, без проблем. Это эмоции. Они оба по-мужски скинули перчатки и все выяснили. Я думаю, что никаких претензий у них друг к другу теперь нет. Наоборот, это даже здорово, подчеркивает то, что хоккей – это мужской вид спорта.

С Энди сейчас все нормально, один удар попал немножко, здорово так через руку ему пробил соперник, но все нормально», – сказал слова Люзенков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoСибирь
logoЯрослав Люзенков
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoЭнди Андреофф
logoИлья Карпухин
logoАк Барс
драки
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все конечно здорово, пусть боксом и дальше занимаются, но почему Люзенков о Лещенко ничего не сказал. Два очевидных тупых удаления в зоне соперника и просто перечеркнул все старания команды. Где же дисциплина??? Подставил Бердина по полной. Мы что уже не хотим в плей-офф??? Вон Хабаровский "Амур" к примеру, ушел с 0-2 в игре "Салаватом Юлаевом" и вуаля 6-3. Молодцы! Чувствую опять концовка на валидоле будет. Ну не может "Сибирь" спокойно, в отличии от других команд, зайти в плей-офф. Видать на адреналине лучше сидеть.
Ответ Sibirachok
Все конечно здорово, пусть боксом и дальше занимаются, но почему Люзенков о Лещенко ничего не сказал. Два очевидных тупых удаления в зоне соперника и просто перечеркнул все старания команды. Где же дисциплина??? Подставил Бердина по полной. Мы что уже не хотим в плей-офф??? Вон Хабаровский "Амур" к примеру, ушел с 0-2 в игре "Салаватом Юлаевом" и вуаля 6-3. Молодцы! Чувствую опять концовка на валидоле будет. Ну не может "Сибирь" спокойно, в отличии от других команд, зайти в плей-офф. Видать на адреналине лучше сидеть.
Где вы были до прихода Люзенкова?На подбор игроков своих посмотрите,с этим составом он и так максимум выжимает.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Интервью с тренером, который вытащил «Сибирь» со дна
7 марта, 11:05Трибуна
Красиков о гонке за плей-офф на Востоке: «Амур» будет биться до конца, но «Сибирь» не отпустит. Все понимают, к чему идут, тренер смог собрать команду вокруг себя»
6 марта, 15:14
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
5 марта, 14:46
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
15 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
29 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
39 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
59 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
10 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем