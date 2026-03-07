  • Спортс
  • Тренер «Спартака» Барков о 7:1 с «Ладой»: «Мы довели до ребят, что надо играть правильно, с дисциплиной. Ребята это поняли»
2

Барков-старший высказался о разгромной победе «Спартака» над «Ладой».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков высказался после разгромной победы над «Ладой» в гостевом матче Fonbet КХЛ со счетом 7:1. 

– Мы хорошо подготовились, провели хорошее начало. Контролировали игру, забили голы, реализовали большинство, выстояли дважды в меньшинстве. Был один во втором периоде, когда казалось, что соперник перехватил инициативу, но третий период мы провели дисциплинированно и заслужили победу.

– За счет чего удалось вернуть игру в свои руки?

– Мы работаем, довели до ребят, что надо играть правильно. Преимущества мы добиваемся правильной игрой, игровая дисциплина должна быть правильной. И ребята это поняли, – сказал Барков-старший.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Александр Барков-старший
2 комментария
Ну , вот , это , наконец , на что то похоже . Так держать .
Рекомендуем