Тренер «Спартака» Барков о 7:1 с «Ладой»: «Мы довели до ребят, что надо играть правильно, с дисциплиной. Ребята это поняли»
Барков-старший высказался о разгромной победе «Спартака» над «Ладой».
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков высказался после разгромной победы над «Ладой» в гостевом матче Fonbet КХЛ со счетом 7:1.
– Мы хорошо подготовились, провели хорошее начало. Контролировали игру, забили голы, реализовали большинство, выстояли дважды в меньшинстве. Был один во втором периоде, когда казалось, что соперник перехватил инициативу, но третий период мы провели дисциплинированно и заслужили победу.
– За счет чего удалось вернуть игру в свои руки?
– Мы работаем, довели до ребят, что надо играть правильно. Преимущества мы добиваемся правильной игрой, игровая дисциплина должна быть правильной. И ребята это поняли, – сказал Барков-старший.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну , вот , это , наконец , на что то похоже . Так держать .
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем