Тренер «Спартака» Барков о 7:1 с «Ладой»: «Мы довели до ребят, что надо играть правильно, с дисциплиной. Ребята это поняли»

Барков-старший высказался о разгромной победе «Спартака» над «Ладой».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Александр Барков высказался после разгромной победы над «Ладой» в гостевом матче Fonbet КХЛ со счетом 7:1.

– Мы хорошо подготовились, провели хорошее начало. Контролировали игру, забили голы, реализовали большинство, выстояли дважды в меньшинстве. Был один во втором периоде, когда казалось, что соперник перехватил инициативу, но третий период мы провели дисциплинированно и заслужили победу.

– За счет чего удалось вернуть игру в свои руки?

– Мы работаем, довели до ребят, что надо играть правильно. Преимущества мы добиваемся правильной игрой, игровая дисциплина должна быть правильной. И ребята это поняли, – сказал Барков-старший.