Карпухин ударом в челюсть отправил Андреоффа в нокдаун в матче «Ак Барса» с «Сибирью»
Илья Карпухин подрался с Энди Андреоффом в матче «Ак Барса» и «Сибири».
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подрался с нападающим Энди Андреоффом в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Сибири» (6:3).
Стычка между хоккеистами возникла в конце третьего периода. Карпухин точным ударом в челюсть отправил канадца в нокдаун.
По итогам эпизода оба игрока получили по 5 минут штрафа за драку, по 2 минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Карпухин также получил малый штраф за блокировку, а Андреофф – за удар клюшкой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
