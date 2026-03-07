Карпухин ударом в челюсть отправил Андреоффа в нокдаун в матче «Ак Барса» с «Сибирью»

Илья Карпухин подрался с Энди Андреоффом в матче «Ак Барса» и «Сибири».

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин подрался с нападающим Энди Андреоффом в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Сибири » (6:3).

Стычка между хоккеистами возникла в конце третьего периода. Карпухин точным ударом в челюсть отправил канадца в нокдаун.

По итогам эпизода оба игрока получили по 5 минут штрафа за драку, по 2 минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Карпухин также получил малый штраф за блокировку, а Андреофф – за удар клюшкой.