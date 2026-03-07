  • Спортс
  • Карпухин ударом в челюсть отправил Андреоффа в нокдаун в матче «Ак Барса» с «Сибирью»
Карпухин ударом в челюсть отправил Андреоффа в нокдаун в матче «Ак Барса» с «Сибирью»

Илья Карпухин подрался с Энди Андреоффом в матче «Ак Барса» и «Сибири».

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подрался с нападающим Энди Андреоффом в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Сибири» (6:3). 

Стычка между хоккеистами возникла в конце третьего периода. Карпухин точным ударом в челюсть отправил канадца в нокдаун. 

По итогам эпизода оба игрока получили по 5 минут штрафа за драку, по 2 минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. 

Карпухин также получил малый штраф за блокировку, а Андреофф – за удар клюшкой. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
драки
logoИлья Карпухин
logoАк Барс
logoЭнди Андреофф
logoСибирь
logoКХЛ
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Андреофф даже в НХЛ так не отлетал,походу слишком самоуверенно подошел к драке,не ожидал что Карпухин тоже неплохо кулаками машет,вот и заслуженно ушел в нокаут,еще повезло что повторным ударом не прилетело,было близко
Ответ Домингес Казань
Андреофф даже в НХЛ так не отлетал,походу слишком самоуверенно подошел к драке,не ожидал что Карпухин тоже неплохо кулаками машет,вот и заслуженно ушел в нокаут,еще повезло что повторным ударом не прилетело,было близко
Да ладно, а бой с Биексой
Ответ klimkamnev
Да ладно, а бой с Биексой
у него там не один десяток боев в нхл,с приличными бойцами,большинство из них выиграл,Андреофф хороший обученный боец,тем приятнее что Карпухин так уверенно победил
если бы второй чётко попал , то последствия могли быть плачевными....
Ответ мик джагер
если бы второй чётко попал , то последствия могли быть плачевными....
Сразу видно врач! Мистер крутой
Ответ newyork13
Сразу видно врач! Мистер крутой
доктор
Хорошо попал, и финишировал Канадца!!
5 балов Карпу!!!
Ударил в челюсть я тогда, так было надо! (@)
А если бы судья не подоспел, что там было тогда после первого попадания?
.....И опал, как озимый . ДМБ
"Но он пролез — он сибиряк,
Настырные они,
И я сказал ему: «Чудак!
Устал ведь — отдохни!»(В. С. Высоцкий)
Комментаторы супер!
Редко такие драки встретишь, тут прям реально попал так попал
