Лав о 4:8 «Шанхая» от «Барыса» в Китае: «Захватывающий матч: 12 шайб, драки. Слышали поддержку с трибун. Шанхай – красивый, инфраструктура на высшем уровне»

Митч Лав подвел итоги игры «Шанхая» с «Барысом» в Китае.

Главный тренер «Шанхая » Митч Лав высказался после поражения от «Барыса » (4:8) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ в Шанхае.

– Для болельщиков это был захватывающий матч – 12 шайб, драки. Трибуны были классные, слышали поддержку. Но мне, как тренеру, было не очень весело. Матч проигран, хотя казалось, что забили достаточно голов для победы. С тренерской точки зрения получился не очень веселый матч.

– По атмосфере игра похожа на те, что ваша команда проводит в Санкт‑Петербурге?

– Очень. Много всего происходило на льду. Болельщикам было весело. Даже в перерывах было видно, что зрители включены.

– Успели познакомиться с китайской культурой?

– К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы изучить город. Но знаю, что игроки и персонал успели погулять. Знаю, что Шанхай – красивый город, инфраструктура здесь на высшем уровне.

– Почувствовали, что играете в будущем логове «Драконов»?

– Да. В какой‑то степени ребята почувствовали себя дома. Но мы в иных обстоятельствах, это новые для нас болельщики.

– В третьем периоде показалось, что команда немного выключилась. С чем это связано?

– Мне показалось, что не все было потеряно. Но главная проблема, что мы не реализовывали моменты, которых было достаточно. Слишком много возможностей упустили. Мое основное расстройство, что мы были не совсем сфокусированы, не на том уровне была самоотдача, хотя казалось, что почти месяц с этим было все в порядке, но сегодня не дожали, – сказал Лав.