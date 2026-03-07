  • Спортс
  Карлсон об обмене в «Анахайм»: «Это не стало неожиданностью, рад присоединиться к «Дакс». Я буду скучать по «Вашингтону»


Карлсон об обмене в «Анахайм»: «Это не стало неожиданностью, рад присоединиться к «Дакс». Я буду скучать по «Вашингтону»

Джон Карлсон высказался о своем обмене из «Вашингтона» в «Анахайм».

Защитник Джон Карлсон, который накануне был обменян из «Вашингтона» в «Анахайм», рассказал, что узнал о сделке поздно ночью. 

Хоккеист уже лег спать, когда на его телефон стали поступать сообщения об обмене, среди которых было голосовое послание от генменеджера «Кэпиталс» Криса Патрика. Даже двоюродный брат Карлсона, который находился в Массачусетсе, узнал о сделке раньше самого Джона. 

«Узнавать такие судьбоносные новости посреди ночи – не самый лучший способ. Но, скажу я вам, день выдался сумасшедший; безумный день сборов, приготовлений, прощаний. 

Очевидно, что в последние дни я стал больше осознавать вероятность того, что подобное может произойти, и вот к чему это привело. Так что это не было полной неожиданностью или чем-то подобным. Возможно, сама ситуация развернулась немного странно по времени, но это часть бизнеса. Однако я действительно рад быть в составе «Дакс». 

Думаю, я могу принести большую пользу и своей игрой, и тем, что могу дать им в ментальном плане. Здесь так много талантливых игроков, и впереди может быть много интересного. Это действительно захватывающая перспектива. У этой команды есть все, чтобы пройти далеко в плей-офф. Для меня это очень привлекательно. Я благодарен, что оказался в такой ситуации.

Я провел [в «Вашингтоне»] очень длинный отрезок карьеры, обзавелся множеством друзей – и на льду, и за его пределами. Я буду по этому скучать. Но впереди интересное время. Отличная команда, в которой много таланта и сильных характеров. Я давно наблюдал за ними по телевизору и в матчах против нас. Так что я с воодушевлением принимаю новый вызов», – сказал Карлсон. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Джон отличный парень и игрок. Удачи в новой команде. В Анахайме собирается отличная банда.
в Вашингтоне он был душой команды....
да, Ови лидер и капитан, но Джон 17 лет был можно сказать вторым-третьим, почти наравне с Бэкстремом.... Джон большой друг для Ови, они в гостях друг у друга периодически....
грустно.... 😓😓😓
Теперь у уток два Карлсона, молодой и старый
Да…,политкорректность дело такое
