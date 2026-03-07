Карлсон об обмене в «Анахайм»: «Это не стало неожиданностью, рад присоединиться к «Дакс». Я буду скучать по «Вашингтону»

Джон Карлсон высказался о своем обмене из «Вашингтона» в «Анахайм».

Защитник Джон Карлсон, который накануне был обменян из «Вашингтона » в «Анахайм », рассказал, что узнал о сделке поздно ночью.

Хоккеист уже лег спать, когда на его телефон стали поступать сообщения об обмене, среди которых было голосовое послание от генменеджера «Кэпиталс» Криса Патрика . Даже двоюродный брат Карлсона, который находился в Массачусетсе, узнал о сделке раньше самого Джона.

«Узнавать такие судьбоносные новости посреди ночи – не самый лучший способ. Но, скажу я вам, день выдался сумасшедший; безумный день сборов, приготовлений, прощаний.

Очевидно, что в последние дни я стал больше осознавать вероятность того, что подобное может произойти, и вот к чему это привело. Так что это не было полной неожиданностью или чем-то подобным. Возможно, сама ситуация развернулась немного странно по времени, но это часть бизнеса. Однако я действительно рад быть в составе «Дакс».

Думаю, я могу принести большую пользу и своей игрой, и тем, что могу дать им в ментальном плане. Здесь так много талантливых игроков, и впереди может быть много интересного. Это действительно захватывающая перспектива. У этой команды есть все, чтобы пройти далеко в плей-офф. Для меня это очень привлекательно. Я благодарен, что оказался в такой ситуации.

Я провел [в «Вашингтоне»] очень длинный отрезок карьеры, обзавелся множеством друзей – и на льду, и за его пределами. Я буду по этому скучать. Но впереди интересное время. Отличная команда, в которой много таланта и сильных характеров. Я давно наблюдал за ними по телевизору и в матчах против нас. Так что я с воодушевлением принимаю новый вызов», – сказал Карлсон.