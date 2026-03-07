В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м
Глава департамента хоккея Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи рассказал, что в результате ракетных атак во время военного конфликта на Ближнем Востоке в Тегеране был разрушен ледовый дворец.
«Дворец спорта «Азади» на 12 тысяч зрителей, расположенный в спорткомплексе «Азади» в Тегеране, был одной из самых важных арен в Иране. Дворец был построен и введен в эксплуатацию в 1974 году, когда в Тегеране проводились Азиатские игры. Комплекс предназначался для проведения разных спортивных соревнований, в особенности таких зимних видов, как фигурное катание, конькобежный спорт и хоккей, и спустя годы он принимал ряд как внутренних и международных соревнований, так и культурные события.
На сегодняшний день уникальный исторический комплекс был полностью уничтожен в результате массивной ракетной атаки во время войны Ирана с США и Израилем. Как результат, мечта о том, чтобы принимать международные соревнования по зимним видам спорта, включая хоккейные, в Иране в таком уникальном месте, по меньшей мере превратилась в пепел», – сказал Кавех Седгхи.
- Подо льдом находился секретный бункер аятолл.
