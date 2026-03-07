  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м
124

В Иране рассказали о разрушении ледового дворца после ракетных атак США и Израиля: «Уникальный исторический комплекс полностью уничтожен». Арена в Тегеране была открыта в 1974-м

В Иране рассказали о разрушении ледовой арены после ракетных атак США и Израиля.

Глава департамента хоккея Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи рассказал, что в результате ракетных атак во время военного конфликта на Ближнем Востоке в Тегеране был разрушен ледовый дворец. 

«Дворец спорта «Азади» на 12 тысяч зрителей, расположенный в спорткомплексе «Азади» в Тегеране, был одной из самых важных арен в Иране. Дворец был построен и введен в эксплуатацию в 1974 году, когда в Тегеране проводились Азиатские игры. Комплекс предназначался для проведения разных спортивных соревнований, в особенности таких зимних видов, как фигурное катание, конькобежный спорт и хоккей, и спустя годы он принимал ряд как внутренних и международных соревнований, так и культурные события.

На сегодняшний день уникальный исторический комплекс был полностью уничтожен в результате массивной ракетной атаки во время войны Ирана с США и Израилем. Как результат, мечта о том, чтобы принимать международные соревнования по зимним видам спорта, включая хоккейные, в Иране в таком уникальном месте, по меньшей мере превратилась в пепел», – сказал Кавех Седгхи. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
ТАСС
logoСборная США по хоккею
logoКХЛ
происшествия
logoсборная Израиля
Политика
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
США и Израиль:
- Подо льдом находился секретный бункер аятолл.
Ответ Фут.Боль
США и Израиль: - Подо льдом находился секретный бункер аятолл.
Скорее именно там хранилось ядерное оружие, которые через две недели точно было бы готово. Успели! Очередной раз американцы спасли мир!
Ответ Красная стрела
Скорее именно там хранилось ядерное оружие, которые через две недели точно было бы готово. Успели! Очередной раз американцы спасли мир!
Нетаньяху еще 10 лет назад говорил что Иран через две недели сделает ядерную бомбу)))
Это было в фильме "Горячие головы":
"Наша цель разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства."
Ответ MosesPray
Это было в фильме "Горячие головы": "Наша цель разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства."
Прочитал голосом Михалёва 🤣
Ответ MosesPray
Это было в фильме "Горячие головы": "Наша цель разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства."
Ну вот, теперь пересматривать иду.
Что там МОК говорили,о том что спорт должен. Взяли разбили арену,там что тоже разрабатывали ЯО или уникальные тренировки для захвата Арктики от Ирана прорабатывались. США и Израиль мировое зло,которое даже уже не прикрывается чем то там высокопарным.
Ответ Rurik Gislasson
Что там МОК говорили,о том что спорт должен. Взяли разбили арену,там что тоже разрабатывали ЯО или уникальные тренировки для захвата Арктики от Ирана прорабатывались. США и Израиль мировое зло,которое даже уже не прикрывается чем то там высокопарным.
Ну кстати хоть Трампа и терпеть не могу , но он в отличие от других президентов США прямо говорит что у Венесуэлы, что у Ирана собирается забрать просто нефть, это уже его подчиненные пытаются сохранить лицо и говорят о демократии, свободном мире и т.д.
Ответ VMX1389
Ну кстати хоть Трампа и терпеть не могу , но он в отличие от других президентов США прямо говорит что у Венесуэлы, что у Ирана собирается забрать просто нефть, это уже его подчиненные пытаются сохранить лицо и говорят о демократии, свободном мире и т.д.
И все равно найдется либерал, который будет говорить, что сша это делают, чтобы нести свободу и демократию! Трамп, наверное, сам в шоке от таких людей. Думает, ну хоть бы санкции ввели. Ну, хотя бы за 170 убитых девочек. Нет? Какие же вы жалкие, мои рабы.
Видимо там тоже база КСИР была, как и в школе, где 170 девочек погибло.
Ответ a2wai
Видимо там тоже база КСИР была, как и в школе, где 170 девочек погибло.
Комментарий скрыт
Ответ OnlyDendy
Комментарий скрыт
Откуда инфа? Оттуда?😂
Спортс в очередной раз СМОГ!
Принесли демократию
Ответ Valex182
Принесли демократию
Комментарий скрыт
Ответ Montreal
Комментарий скрыт
По информации сми "us of a"?
"во время войны Ирана с США и Израилем" правильно писать не в этом порядке. Даже тут скрытые нарративы передаются. Это война сионистов и педофила, который боится, что на родине его посадят, с Ираном.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
"во время войны Ирана с США и Израилем" правильно писать не в этом порядке. Даже тут скрытые нарративы передаются. Это война сионистов и педофила, который боится, что на родине его посадят, с Ираном.
Для чего Сталин Израиль придумал? Чтобы ты его труды поносил тут?
А чего никто не вспоминает сколько всего сша вывезли из Ирака, Сирии, Нигерии, Ливана, Египта? Кроме власти и природных ресурсов, ради которых они там и войны развязывают.
Ответ Клирик
А чего никто не вспоминает сколько всего сша вывезли из Ирака, Сирии, Нигерии, Ливана, Египта? Кроме власти и природных ресурсов, ради которых они там и войны развязывают.
Зато сколько демократии они ввезли туда. Она у них вместе с бомбами поставляется.
Это тебе не кровавая Россия которая бьет по военным и энергетическим объектам, это демократические США и Израиль, которые сотрут в пыль всю гражданскую инфраструктуру Ирана (как это было в Газе перед этим).
Ответ Артем Л
Это тебе не кровавая Россия которая бьет по военным и энергетическим объектам, это демократические США и Израиль, которые сотрут в пыль всю гражданскую инфраструктуру Ирана (как это было в Газе перед этим).
Чём "энергетические объекты" отличаются от "гражданской инфраструктуры "? Или это другое?
Ответ rostov4anin
Чём "энергетические объекты" отличаются от "гражданской инфраструктуры "? Или это другое?
Естественно. Энергетический объекты снабжают ресурсами в том числе объекты, связанные с МО и оборонзаказом.
Зимние игры отдать США, или можно сразу Израилю. Снег купят.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Победа США на Олимпиаде – ненастоящая. Там не было России»
2 марта, 14:46
Крикунов о возможной замене России на Кубке мира-2028: «Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось. Надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься»
2 марта, 14:05
Алексей Исаков: «Когда стреляли по Белому дому в 1993-м, видел, как по Москве едут танки. В Саратове ровесников затягивал криминал, в машинах – биты, пистолеты, экзотика 90-х. Решил: не мое»
26 февраля, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
4 минуты назад
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
24 минуты назад
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
27 минут назадТесты и игры
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
30 минут назад
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
58 минут назадВидео
Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джарри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
сегодня, 12:25
«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль
сегодня, 11:42
«Трактор» вышел в плей-офф. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке
сегодня, 11:32
Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года – непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»
сегодня, 11:25
Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3
сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
16 минут назад
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
34 минуты назадФото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем