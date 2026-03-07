Михаил Кравец высказался о матче «Барыса» и «Шанхая» в Китае.

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец после победы над «Шанхаем » (8:4) заявил, что нужно проводить матчи Fonbet Чемпионата КХЛ в Китае для популяризации игры среди местных зрителей.

Встреча прошла на арене Shanghai Oriental Sports Center в Шанхае в рамках KHL World Games.

– Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Очень неважно сыграли в Петербурге, хотелось, чтобы следующая игра была другой. Сезон не закончился, нужно играть до конца и быть профессионалами. Сегодня хорошо отыграли. Да, были ошибки в обороне, но здорово сыграли в атаке, забили в большинстве, да и вратарь выручил. Положительные эмоции всегда ценятся, здорово, что начинаем тяжелую поездку с победы.

– Как восприняли тот факт, что сыграете в Китае?

– Я целый год отработал в Китае – в Харбине, да и в Шанхае много раз был. Думаю, мы хорошо провели эту поездку, все здорово организовано. А когда выигрываешь, кажется, что вообще все правильно сделали.

Конечно, такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей. Тем более Китай – дружественная страна и для России, и для Казахстана. Рады, что смогли здесь сыграть. Это плюс для развития хоккея в Китае, – сказал Кравец.