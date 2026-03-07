«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей, сегодня – 7:1 с «Ладой». Кин впервые в КХЛ набрал 5 очков за игру
«Спартак» на выезде разгромил «Ладу» со счетом 7:1.
«Спартак» одержал крупную победу над «Ладой» (7:1) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Это 4-я победа красно-белых в 5 последних встречах. Ранее команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Барыс» (5:3), «Адмирал» (6:3), «Салават» (5:3) и уступила «Авангарду» (1:4).
Защитник московского клуба Джоуи Кин впервые в карьере набрал 5 очков в одном матче КХЛ – на счету 26-летнего американца гол и 4 результативные передачи.
«Спартак» поднялся на 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка после 62 встреч.
«Лада» идет 10-й на Западе, у команды тренера Павла Десяткова 45 баллов в 64 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
А Минск и Череповец проходимые соперники.
Ровно как и Минск может пройти все эти клубы.
Но Локомотив в разы сильнее, чем Минск.