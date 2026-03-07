«Шанхай» проиграл оба матча в Китае – 1:2 «Сибири» и 4:8 «Барысу»

«Шанхай» проиграл оба матча КХЛ в Китае.

В субботу «Шанхай» уступил «Барысу » со счетом 4:8 в матче Fonbet Чемпионата КХЛ на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center.

Игра состоялась в Шанхае в рамках KHL World Games. Ранее «Шанхай» проиграл «Сибири» со счетом 1:2.

Сегодня американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе отметился хет-триком.

Китайский клуб под руководством Митча Лава занимает 9-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка после 63 встреч.

«Барыс» идет 10-м на Востоке, у команды тренера Михаила Кравца 49 баллов в 63 матчах.