«Шанхай» проиграл оба матча в Китае – 1:2 «Сибири» и 4:8 «Барысу»
«Шанхай» проиграл оба матча КХЛ в Китае.
В субботу «Шанхай» уступил «Барысу» со счетом 4:8 в матче Fonbet Чемпионата КХЛ на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center.
Игра состоялась в Шанхае в рамках KHL World Games. Ранее «Шанхай» проиграл «Сибири» со счетом 1:2.
Сегодня американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе отметился хет-триком.
Китайский клуб под руководством Митча Лава занимает 9-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка после 63 встреч.
«Барыс» идет 10-м на Востоке, у команды тренера Михаила Кравца 49 баллов в 63 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
