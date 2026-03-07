Мелош продлил контракт с минским «Динамо» на 3 года. У защитника 15 очков в 59 играх сезона при полезности «плюс 27»
Мелош продлил контракт с минским «Динамо» на 3 года.
Канадский защитник Николас Мелош продлил контракт с минским «Динамо».
Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2028/29.
В нынешнем сезоне Мелош сыграл 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 15 (3+12) очков при показателю полезности «плюс 27».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Повезло минчанам. Эх, в Уфу бы его обратно
Мелош а приятно.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем