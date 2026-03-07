Кекяляйнен о сорвавшемся переходе Парайко: «Разочаровывает, когда кто-то думает, что это как-то связано с Баффало, это замечательный город. Нашим игрокам здесь нравится»

Кекяляйнен высказался о сорвавшемся переходе Парайко из «Сент-Луиса».

Генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен высказался касательно сорвавшегося перехода защитника Колтона Парайко из «Сент-Луиса».

Ранее появилась информация , что Парайко близок к переходу в «Баффало». Позже стало известно , что игрок решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Сэйбрс».

«Баффало – замечательный город. Разочаровывает, когда кто-то думает, что это как-то связано с Баффало.

У нас отличная хоккейная команда, которая выигрывает матчи. Приятная атмосфера.

Нашим игрокам здесь нравится. «Баффало Сэйбрс» заслуживают большого уважения сейчас», – сказал Кекяляйнен.

Напомним, Кекяляйнен сменил Кевина Адамса на посту генменеджера «Сэйбрс» в декабре 2025 года. Во время работы в клубе Адамс так высказывался о Баффало : «У нас нью-йоркские налоги и нет пальм – не тот город, куда приезжают свободные агенты. Не думаю, что так можно построить стабильного чемпиона».

В «Сент-Луисе» проверили переписки сотрудников после утечки информации о возможном обмене Парайко: «Все прошли проверку, это исходило не от нас»