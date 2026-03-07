  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кекяляйнен о сорвавшемся переходе Парайко: «Разочаровывает, когда кто-то думает, что это как-то связано с Баффало, это замечательный город. Нашим игрокам здесь нравится»
2

Кекяляйнен о сорвавшемся переходе Парайко: «Разочаровывает, когда кто-то думает, что это как-то связано с Баффало, это замечательный город. Нашим игрокам здесь нравится»

Кекяляйнен высказался о сорвавшемся переходе Парайко из «Сент-Луиса».

Генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен высказался касательно сорвавшегося перехода защитника Колтона Парайко из «Сент-Луиса».

Ранее появилась информация, что Парайко близок к переходу в «Баффало». Позже стало известно, что игрок решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Сэйбрс».

«Баффало – замечательный город. Разочаровывает, когда кто-то думает, что это как-то связано с Баффало.

У нас отличная хоккейная команда, которая выигрывает матчи. Приятная атмосфера.

Нашим игрокам здесь нравится. «Баффало Сэйбрс» заслуживают большого уважения сейчас», – сказал Кекяляйнен.  

Напомним, Кекяляйнен сменил Кевина Адамса на посту генменеджера «Сэйбрс» в декабре 2025 года. Во время работы в клубе Адамс так высказывался о Баффало: «У нас нью-йоркские налоги и нет пальм – не тот город, куда приезжают свободные агенты. Не думаю, что так можно построить стабильного чемпиона».

В «Сент-Луисе» проверили переписки сотрудников после утечки информации о возможном обмене Парайко: «Все прошли проверку, это исходило не от нас»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoБаффало
logoНХЛ
Ярмо Кекяляйнен
logoСент-Луис
logoКолтон Парайко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тампа» и «Колорадо» хотят повторить финал-2022. Итоги дедлайна НХЛ
7 марта, 11:45
Малкин отстранен на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов
7 марта, 03:50Видео
«Виннипег» обменял Пирсона в «Баффало» на драфт-пик
6 марта, 21:38
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
14 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
28 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
38 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
58 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
9 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем