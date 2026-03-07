7558 зрителей посетили матч «Шанхая» и «Барыса» в Китае. Команды забили 10 голов за 2 периода
Матч «Шанхая» и «Барыса» в Китае посетили 7558 зрителей.
Матч «Шанхая» и «Барыса» (4:6, 3-й период) на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center посетили 7558 зрителей.
Игра проходит в Шанхае в рамках KHL World Games. Команды забили 10 голов за первые 2 периода.
Напомним, 5 марта матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае посетили 4352 зрителя.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Справедливости ради, чтоб цифры не казались страшными на фоне вместительности, такие арены китайцы не для хоккея отгрохали, они от фигурки тащатся
Постановочный матч ))) Куча голов, игра без обороны, драка на заказ. Рассадка на арене равномерная - строго по разнарядке партии, эмоций - ноль, камерная обстановка как театре. Морозов скажет: «Это успех!» И продолжат вливать российские деньги в никому не нужный китайский клуб. Эх!
Постановочный матч ))) Куча голов, игра без обороны, драка на заказ. Рассадка на арене равномерная - строго по разнарядке партии, эмоций - ноль, камерная обстановка как театре. Морозов скажет: «Это успех!» И продолжат вливать российские деньги в никому не нужный китайский клуб. Эх!
Почему то я с тобой согласен.
Стратегическое партнёрство
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем