  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 7558 зрителей посетили матч «Шанхая» и «Барыса» в Китае. Команды забили 10 голов за 2 периода
5

7558 зрителей посетили матч «Шанхая» и «Барыса» в Китае. Команды забили 10 голов за 2 периода

Матч «Шанхая» и «Барыса» в Китае посетили 7558 зрителей.

Матч «Шанхая» и «Барыса» (4:6, 3-й период) на 18-тысячной арене Shanghai Oriental Sports Center посетили 7558 зрителей.

Игра проходит в Шанхае в рамках KHL World Games. Команды забили 10 голов за первые 2 периода.

Напомним, 5 марта матч «Шанхая» и «Сибири» в Китае посетили 4352 зрителя.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoБарыс
болельщики
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Справедливости ради, чтоб цифры не казались страшными на фоне вместительности, такие арены китайцы не для хоккея отгрохали, они от фигурки тащатся
Постановочный матч ))) Куча голов, игра без обороны, драка на заказ. Рассадка на арене равномерная - строго по разнарядке партии, эмоций - ноль, камерная обстановка как театре. Морозов скажет: «Это успех!» И продолжат вливать российские деньги в никому не нужный китайский клуб. Эх!
Ответ Эд..19
Постановочный матч ))) Куча голов, игра без обороны, драка на заказ. Рассадка на арене равномерная - строго по разнарядке партии, эмоций - ноль, камерная обстановка как театре. Морозов скажет: «Это успех!» И продолжат вливать российские деньги в никому не нужный китайский клуб. Эх!
Почему то я с тобой согласен.
Стратегическое партнёрство
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Салават Юлаев» победил «Амур», «Адмирал» забросил 7 шайб «Нефтехимику», «Сибирь» обыграла «Шанхай» в Китае
5 марта, 18:54
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
5 марта, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
5 марта, 14:46
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
2 минуты назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
16 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
26 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
46 минут назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
55 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
57 минут назад
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем