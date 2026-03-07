  • Спортс
  В «Сент-Луисе» проверили переписки сотрудников после утечки информации о возможном обмене Парайко: «Все прошли проверку, это исходило не от нас»
В «Сент-Луисе» проверили переписки сотрудников после утечки информации о возможном обмене Парайко: «Все прошли проверку, это исходило не от нас»

В «Блюз» проверили телефоны сотрудников после утечки информации о Парайко.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг высказался о ситуации вокруг несостоявшегося обмена защитника Колтона Парайко.

Ранее появилась информация, что Парайко близок к переходу в «Баффало». Позже стало известно, что игрок решил не отказываться от своего пункта о запрете на обмен ради перехода в «Сэйбрс».

В нынешнем сезоне Парайко провел 58 матчей и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «минус 16». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен.

Армстронг сообщил, был «разгневан», когда в соцсетях появилась информация о том, что «Блюз» договорились об обмене.

«Каждый слив информации об обменах вызывает у меня большое разочарование. У нас довольно строгий порядок в плане обмена информацией. Поэтому я был разочарован тем, что это стало известно», – сказал Армстронг. 

В среду вечером, пока Парайко находился в Сиэтле с командой, все еще обдумывая свое решение, Армстронг распорядился провести тщательную проверку телефонных звонков, текстовых сообщений и электронной почты своих сотрудников, чтобы убедиться, что никто из организации не был причастен к утечке информации.

«Мы провели необходимую проверку сразу же после того, как это произошло. Все прошли проверку, что неудивительно. Я знаю, что это исходило не от нас.

Я был честен: когда мы проверяли записи телефонных разговоров и переписки, я сказал: «Если это там, вы потеряете работу!»

При этом я не говорю, что это был слив из «Баффало». В происходящем замешано так много людей: члены семьи, агенты. Это бесконечный цикл общения с людьми», – добавил генменеджер «Сент-Луиса».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятно почему у Армстронга сгорела *опа) Мртка и первый пик это шикарный пакет за Парайко)
Инфу можно не только по телефону, через электронную почту и мессенджеры передавать.
Ответ Why always me?!
Инфу можно не только по телефону, через электронную почту и мессенджеры передавать.
Голубей почтовых не каждый умеет содержать
Дрегера надо пытануть :)
Ответ Конифеев
Дрегера надо пытануть :)
Заодно Рутерфорда )) А вот откуда они узнают свои инсайды?
Ответ Go_Blues
Заодно Рутерфорда )) А вот откуда они узнают свои инсайды?
Рутерфорда я уже на ЗыАтлетике предложил :) он вроде как инсайдер местный, но ему самому публиковать их нельзя - выгонят сразу, а вот слить кому-то за кэш или еще какие блага - милое дело.
Рекомендуем