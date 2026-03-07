  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид набрал очки в 6-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У него 106 баллов в 63 играх, у Маккиннона – 103, у Кучерова – 96
18

Макдэвид набрал очки в 6-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У него 106 баллов в 63 играх, у Маккиннона – 103, у Кучерова – 96

Макдэвид набрал очки в 6-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал очки в 6-м матче НХЛ подряд.

Форвард сделал передачу в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:6).

На счету 29-летнего канадца теперь 106 (35+71) очков в 63 матчах сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ.

Вторым идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 103 (42+61) балла за 60 матчей. Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (5:4 Б). 

Замыкает тройку Никита Кучеров из «Тампы» – 96 (32+64) баллов в 56 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoКоннор Макдэвид
logoНикита Кучеров
рейтинги
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сдуются после ОИ, говорили они
Куч подсел что-то. хотя отдохнул во время Олимпиады
Ответ Доля Кузьмин
Куч подсел что-то. хотя отдохнул во время Олимпиады
Комментарий удален пользователем
Ответ SopTecret
Комментарий удален пользователем
ахаха
Куч может сожрать на финише Маков.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о Ларионове на финале ОИ: «Макдэвида поехал уговаривать, может. Будем рады такому игроку. Потолок? Может, он в Петербурге хочет жить»
6 марта, 11:42
Николишин о финале ОИ: «Канаде не хватило Кросби. Макдэвид, Маккиннон и Селебрини соперничают между собой – игра свелась к их противостоянию. Сидни мог избавить их от спора»
6 марта, 10:37
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
5 марта, 20:26
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
11 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
25 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
35 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
55 минут назад
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
6 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем