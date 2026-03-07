Макдэвид набрал очки в 6-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У него 106 баллов в 63 играх, у Маккиннона – 103, у Кучерова – 96

Макдэвид набрал очки в 6-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал очки в 6-м матче НХЛ подряд.

Форвард сделал передачу в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:6).

На счету 29-летнего канадца теперь 106 (35+71) очков в 63 матчах сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ.

Вторым идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон – 103 (42+61) балла за 60 матчей. Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в игре против «Далласа» (5:4 Б).

Замыкает тройку Никита Кучеров из «Тампы» – 96 (32+64) баллов в 56 матчах.