Дорофеев забил 30-й гол в сезоне. Форвард «Вегаса» набрал 1+1 против «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча

Дорофеев забил 30-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Павел Дорофеев забил 30-й гол в сезоне-2025/26.

Форвард забросил шайбу и сделал передачу в игре НХЛ против «Миннесоты» (2:4). Он был признан 2-й звездой матча.

Дорофеев провел на льду 18:01 (полезность «минус 1»), нанес 3 броска в створ.

Всего на его счету теперь 51 (30+21) балл в 63 матчах сезона.