Дорофеев забил 30-й гол в сезоне. Форвард «Вегаса» набрал 1+1 против «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча
Дорофеев забил 30-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил 30-й гол в сезоне-2025/26.
Форвард забросил шайбу и сделал передачу в игре НХЛ против «Миннесоты» (2:4). Он был признан 2-й звездой матча.
Дорофеев провел на льду 18:01 (полезность «минус 1»), нанес 3 броска в створ.
Всего на его счету теперь 51 (30+21) балл в 63 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
ну свой рекорд по голам в прошлом сезоне он должен обойти (35 голов). ещё 19 матчей есть впереди. вполне способен 40+ забить в этом сезоне
Дорофеев идеально заменил Маршессо, притом он моложе и стоит дешевле. Хороший ход от ГМ.
Можно говорить стоил, не факт, что Вегас его сможет подписать дальше
Маршессо коня брал. Вряд ли Павел такого уровня игрок
Зато один экспертик его бы не взял на олимпиаду ни сейчас, ни через 4 года. 🤣
