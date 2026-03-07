  • Спортс
  • Дорофеев забил 30-й гол в сезоне. Форвард «Вегаса» набрал 1+1 против «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча
Дорофеев забил 30-й гол в сезоне. Форвард «Вегаса» набрал 1+1 против «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча

Дорофеев забил 30-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил 30-й гол в сезоне-2025/26.

Форвард забросил шайбу и сделал передачу в игре НХЛ против «Миннесоты» (2:4). Он был признан 2-й звездой матча.

Дорофеев провел на льду 18:01 (полезность «минус 1»), нанес 3 броска в створ.

Всего на его счету теперь 51 (30+21) балл в 63 матчах сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
ну свой рекорд по голам в прошлом сезоне он должен обойти (35 голов). ещё 19 матчей есть впереди. вполне способен 40+ забить в этом сезоне
Дорофеев идеально заменил Маршессо, притом он моложе и стоит дешевле. Хороший ход от ГМ.
Ответ Дмитрий Травницкий
Дорофеев идеально заменил Маршессо, притом он моложе и стоит дешевле. Хороший ход от ГМ.
Можно говорить стоил, не факт, что Вегас его сможет подписать дальше
Ответ Дмитрий Травницкий
Дорофеев идеально заменил Маршессо, притом он моложе и стоит дешевле. Хороший ход от ГМ.
Маршессо коня брал. Вряд ли Павел такого уровня игрок
Зато один экспертик его бы не взял на олимпиаду ни сейчас, ни через 4 года. 🤣
