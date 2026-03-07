Тарасенко забил 16-й гол в сезоне. У форварда «Миннесоты» 33 очка в 56 матчах
Тарасенко забил 16-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил 16-й гол в сезоне-2025/26.
Форвард отличился в игре НХЛ против «Вегаса» (4:2).
Тарасенко провел на льду 12:58 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 33 (16+17) балла в 56 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Володя идёт на лучший за 5 лет результат по заброшенным шайбам
в 23/24 все же 23 забил, примерно так же и в этом будет,если темп сохранится
В Миньке заиграл вновь. Я уж думал что Детройт конечной остановкой будет
Тарас реально хорош, а ведь играет он в третьем звене по сути. Его бы Миннисоте продлить не мешало, тем более там денег он много не просит я так понимаю. И он очень результативен для игрока с 14-15 мин. за матч. + это прямо халявная опция для любой команды в большинстве на случай травм лидеров.
