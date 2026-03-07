Тарасенко забил 16-й гол в сезоне. У форварда «Миннесоты» 33 очка в 56 матчах

Тарасенко забил 16-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил 16-й гол в сезоне-2025/26.

Форвард отличился в игре НХЛ против «Вегаса» (4:2).

Тарасенко провел на льду 12:58 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ, совершил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 33 (16+17) балла в 56 матчах сезона.