Михеев против «Ванкувера»: 1+1, 3 броска и «плюс 1» за 13:52. У него 25 очков в 57 матчах сезона
Михеев набрал 25-е очко в сезоне НХЛ.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев набрал 25-е очко в сезоне-2025/26.
Форвард забил гол и сделал передачу в игре НХЛ против «Ванкувера» (3:6).
Михеев провел на льду 13:52 (полезность «плюс 1»), нанес 3 броска в створ и совершил 1 силовой прием.
Всего на его счету теперь 25 (12+13) баллов в 57 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль на дедлайне никто не взял
Сразу после таких звезд как кучеров , свечников чинаховых и панариных идет Михеев да же лучше подколзина смотрится и уже который год стабильно играет в каждом клубе куда судьба забросит .
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем