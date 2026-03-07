Михеев против «Ванкувера»: 1+1, 3 броска и «плюс 1» за 13:52. У него 25 очков в 57 матчах сезона

Михеев набрал 25-е очко в сезоне НХЛ.

Нападающий «Чикаго » Илья Михеев набрал 25-е очко в сезоне-2025/26.

Форвард забил гол и сделал передачу в игре НХЛ против «Ванкувера» (3:6).

Михеев провел на льду 13:52 (полезность «плюс 1»), нанес 3 броска в створ и совершил 1 силовой прием.

Всего на его счету теперь 25 (12+13) баллов в 57 матчах сезона.