«Сиэтл» и Эберле продлили контракт на 2 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард выступает за «Кракен» с 1-го сезона клуба в НХЛ
«Сиэтл» и Джордан Эберле продлили контракт на 2 года с кэпхитом 5,5 млн долларов.
Капитан «Сиэтла» Джордан Эберле подписал новый контракт с клубом на 2 года.
Средняя годовая зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 5,5 миллиона долларов.
Эберле выступает за «Сиэтл» с первого сезона команды в лиге (2021/22). Канадец занимает 4-е место в истории клуба по числу игр в регулярках (340), 3-е – по очкам (319) и передачам (130), 2-е – по голам (89).
В текущем сезоне капитан «Кракена» провел 59 игр и набрал 42 (22+20) очка при полезности «+8».
По действующему контракту кэпхит канадца составляет 4,75 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сиэтла»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем