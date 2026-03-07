«Сиэтл» и Эберле продлили контракт на 2 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард выступает за «Кракен» с 1-го сезона клуба в НХЛ

«Сиэтл» и Джордан Эберле продлили контракт на 2 года с кэпхитом 5,5 млн долларов.

Капитан «Сиэтла » Джордан Эберле подписал новый контракт с клубом на 2 года.

Средняя годовая зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 5,5 миллиона долларов.

Эберле выступает за «Сиэтл» с первого сезона команды в лиге (2021/22). Канадец занимает 4-е место в истории клуба по числу игр в регулярках (340), 3-е – по очкам (319) и передачам (130), 2-е – по голам (89).

В текущем сезоне капитан «Кракена» провел 59 игр и набрал 42 (22+20) очка при полезности «+8».

По действующему контракту кэпхит канадца составляет 4,75 млн долларов.