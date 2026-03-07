«Айлендерс» переподписали Пажо до лета 2029-го, кэпхит – 4,85 млн

«Айлендерс» заключили новый трехлетний контракт с Пажо.

«Айлендерс » заключили новый трехлетний контракт с Жаном-Габриелем Пажо.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. По информации инсайдера Эллиотта Фридмана , кэпхит составит 4,85 миллиона долларов.

В текущем чемпионате НХЛ на счету 33-летнего нападающего 29 (14+15) очков в 55 матчах.

Подробную статистику выступлений Пажо можно посмотреть здесь .