«Лос-Анджелес» подписал двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампы» Жозефа

Матье Жозеф заключил контракт с «Лос-Анджелесом».

Нападающий Матье Жозеф заключил контракт с «Лос-Анджелесом».

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26.

Предыдущим клубом 29-летнего канадца был «Сент-Луис». В текущем сезоне Жозеф провел 39 матчей в НХЛ и набрал 11 (2+9) очков.

На этой неделе «Сент-Луис» поместил форварда на драфт отказов для расторжения контракта.

По ходу карьеры Жозеф выступал также за «Тампа-Бэй» и «Оттаву». В составе флоридского клуба нападающий выигрывал Кубок Стэнли в 2020-м и 2021-м.

Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
