«Бостон» выменял Райхела у «Ванкувера» на драфт-пик 6-го раунда
«Бостон» выменял Райхела у «Ванкувера» на драфт-пик.
Нападающий Лукас Райхел перешел из «Ванкувера» в «Бостон».
«Брюинс» выменяли игрока у «Кэнакс», канадский клуб получил право выбора в 6-м раунде драфта НХЛ-2026.
В текущем сезоне Райхел провел в общей сложности 19 матчей в НХЛ в составах «Чикаго» и «Ванкувера». На счету форварда 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 4».
Также в текущем сезоне 23-летний немец выступал за «Эбботсфорд» в АХЛ. Нападающий провел 23 матча и набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «минус 2».
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Бостона»
Отдали за него 4 пик, а через несколько месяцев получили за него 6 пик. Очередное генеальное управленческое решение менеджмента. При этом не понятна логика. Ему 23 года, в конце сезона он НСА. Пусть в АХЛ играет, развивается. Какой смысл терять 80 позиций на драфте за аренду?
