«Бостон» выменял Райхела у «Ванкувера» на драфт-пик 6-го раунда

«Бостон» выменял Райхела у «Ванкувера» на драфт-пик.

Нападающий Лукас Райхел перешел из «Ванкувера» в «Бостон ».

«Брюинс» выменяли игрока у «Кэнакс», канадский клуб получил право выбора в 6-м раунде драфта НХЛ-2026.

В текущем сезоне Райхел провел в общей сложности 19 матчей в НХЛ в составах «Чикаго» и «Ванкувера ». На счету форварда 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 4».

Также в текущем сезоне 23-летний немец выступал за «Эбботсфорд » в АХЛ . Нападающий провел 23 матча и набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «минус 2».