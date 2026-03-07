«Вашингтон» выменял Лильегрена у «Сан-Хосе» на драфт-пик 4-го раунда

«Вашингтон» выменял Лильегрена у «Сан-Хосе» на драфт-пик.

Защитник Тимоти Лильегрен перешел из «Сан-Хосе » в «Вашингтон ».

«Кэпиталс» выменяли игрока у «Шаркс», калифорнийский клуб получил право выбора в 4-м раунде драфта НХЛ-2026. Изначально этот драфт-пик был получен «Вашингтоном» от «Вегаса».

В текущем сезоне Лильегрен провел 43 матча в НХЛ. На счету защитника 11 (1+10) очков при показателе полезности «минус 8». Подробную статистику 26-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь .