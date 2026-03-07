  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на драфт-пики в 1-м и 3-м раундах, Джастина Холла и права на Бучельникова
6

«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на драфт-пики в 1-м и 3-м раундах, Джастина Холла и права на Бучельникова

«Сент-Луис» обменял Фолка в «Детройт».

«Сент-Луис» обменял защитника Джастина Фолка в «Детройт».

Взамен «Блюз» получил выбор в первом раунде драфта-2026, выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Сан-Хосе»), защитника Джастина Холла и права на нападающего Дмитрия Бучельникова.

Фолк провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 32 (11+21) очка при показателе полезности «минус 3». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В активе Холла 41 матч и 14 (2+12) баллов в нынешнем сезоне АХЛ при полезности «плюс 19». Срок его контракта с кэпхитом 3,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Бучельников в этом сезоне провел 39 игр за ЦСКА и набрал 23 (13+10) очка. Он был выбран «Детройтом» на драфте-2022 под 52-м общим номером.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сент-Луиса»
logoСент-Луис
logoКХЛ
logoДжастин Фолк
logoНХЛ
logoЦСКА
logoДмитрий Бучельников
logoДжастин Холл
logoДетройт
переходы
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Компенсация за Фолка в итоге примерно равна компенсации за Б.Шенна ?)
Я понимал что Айлов обманули, но тут их просто нае... и далее по буквам.
Если впишется, то могу продлить на выгодных условиях, если нет, то уйдет летом свободным куда нибудь, на свой последний неплохой контракт...
Ответ Cosstigan
Если впишется, то могу продлить на выгодных условиях, если нет, то уйдет летом свободным куда нибудь, на свой последний неплохой контракт...
У Фолка контракт до конца следующего сезона.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сент-Луис» обменял Фолка в «Детройт» на выборы в 1-м и 3-м раундах драфта и Джастина Холла (The Athletic)
6 марта, 20:43
Брэйден Шенн перейдет в «Айлендерс». Капитан «Сент-Луиса» отказался от пункта о запрете на обмен (Фрэнк Серавалли)
6 марта, 19:34
Кевин Уикс: «Бобровский, Валльстедт, Ингрэм, Биннингтон, Столарц и Скиннер обсуждались в различных сценариях обмена. Рынок вратарей интригует»
6 марта, 15:36
Рекомендуем
Главные новости
Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»
2 минуты назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
42 минуты назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
56 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
сегодня, 14:30
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
18 минут назад
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
26 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
37 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Рекомендуем