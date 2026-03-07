«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на драфт-пики в 1-м и 3-м раундах, Джастина Холла и права на Бучельникова

«Сент-Луис» обменял Фолка в «Детройт».

«Сент-Луис » обменял защитника Джастина Фолка в «Детройт ».

Взамен «Блюз» получил выбор в первом раунде драфта-2026, выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Сан-Хосе»), защитника Джастина Холла и права на нападающего Дмитрия Бучельникова .

Фолк провел 61 матч в нынешнем сезоне и набрал 32 (11+21) очка при показателе полезности «минус 3». Срок его соглашения с кэпхитом 6,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В активе Холла 41 матч и 14 (2+12) баллов в нынешнем сезоне АХЛ при полезности «плюс 19». Срок его контракта с кэпхитом 3,4 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Бучельников в этом сезоне провел 39 игр за ЦСКА и набрал 23 (13+10) очка. Он был выбран «Детройтом» на драфте-2022 под 52-м общим номером.