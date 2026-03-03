Бландиси о 7-м месте СКА на Западе: «Могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр»
Нападающий СКА Джозеф Бландиси поделился мнением о ходе текущего FONBET чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко за 61 матч.
– С кем бы вы хотели сыграть в первом раунде Кубка Гагарина?
– Очевидно, что наша команда недовольна тем, что находится на седьмом месте. Мы хотим продолжить подниматься в турнирной таблице.
– Скорее всего, СКА ждет «Северсталь», минское «Динамо» или «Локомотив». С кем предпочтительнее встретиться?
– Если мы выиграем пару матчей, то точно окажемся против «Северстали» или «Динамо», если они займут второе или третье место. Наше турнирное положение сейчас очень напряженное, зависящее от того, что произойдет.
Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь уделяет внимание тому, с кем мы сыграем, потому что еще слишком рано говорить об этом. У нас осталось еще семь игр, так что впереди еще 14 очков. И если мы наберем как можно больше очков, я думаю, что в первом раунде у нас будет преимущество.
– Будет ли поражение в первом раунде плей-офф провалом для СКА?
– Конечно! В этом сезоне у нас было два сухих периода, когда мы провели 8-10 игр, которые нас не устраивали. Если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона – мы могли бы войти в тройку лучших.
Нам просто нужно продолжать готовиться к следующим играм, набирать обороты. И я думаю, что в плей-офф мы сможем обыграть кого угодно, – сказал Бландиси.
