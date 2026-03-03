Бландиси о 7-м месте СКА на Западе: «Могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр»

Форвард СКА Бландиси: мы могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр.

Нападающий СКА Джозеф Бландиси поделился мнением о ходе текущего FONBET чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко за 61 матч.

– С кем бы вы хотели сыграть в первом раунде Кубка Гагарина?

– Очевидно, что наша команда недовольна тем, что находится на седьмом месте. Мы хотим продолжить подниматься в турнирной таблице.

– Скорее всего, СКА ждет «Северсталь», минское «Динамо» или «Локомотив». С кем предпочтительнее встретиться?

– Если мы выиграем пару матчей, то точно окажемся против «Северстали» или «Динамо », если они займут второе или третье место. Наше турнирное положение сейчас очень напряженное, зависящее от того, что произойдет.

Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь уделяет внимание тому, с кем мы сыграем, потому что еще слишком рано говорить об этом. У нас осталось еще семь игр, так что впереди еще 14 очков. И если мы наберем как можно больше очков, я думаю, что в первом раунде у нас будет преимущество.

– Будет ли поражение в первом раунде плей-офф провалом для СКА?

– Конечно! В этом сезоне у нас было два сухих периода, когда мы провели 8-10 игр, которые нас не устраивали. Если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона – мы могли бы войти в тройку лучших.

Нам просто нужно продолжать готовиться к следующим играм, набирать обороты. И я думаю, что в плей-офф мы сможем обыграть кого угодно, – сказал Бландиси.

