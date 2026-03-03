  • Спортс
  • Бландиси о 7-м месте СКА на Западе: «Могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр»
9

Бландиси о 7-м месте СКА на Западе: «Могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр»

Форвард СКА Бландиси: мы могли бы войти в тройку, если вычеркнуть 16-20 игр.

Нападающий СКА Джозеф Бландиси поделился мнением о ходе текущего FONBET чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко за 61 матч.

– С кем бы вы хотели сыграть в первом раунде Кубка Гагарина?

– Очевидно, что наша команда недовольна тем, что находится на седьмом месте. Мы хотим продолжить подниматься в турнирной таблице.

– Скорее всего, СКА ждет «Северсталь», минское «Динамо» или «Локомотив». С кем предпочтительнее встретиться?

– Если мы выиграем пару матчей, то точно окажемся против «Северстали» или «Динамо», если они займут второе или третье место. Наше турнирное положение сейчас очень напряженное, зависящее от того, что произойдет.

Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь уделяет внимание тому, с кем мы сыграем, потому что еще слишком рано говорить об этом. У нас осталось еще семь игр, так что впереди еще 14 очков. И если мы наберем как можно больше очков, я думаю, что в первом раунде у нас будет преимущество.

– Будет ли поражение в первом раунде плей-офф провалом для СКА?

– Конечно! В этом сезоне у нас было два сухих периода, когда мы провели 8-10 игр, которые нас не устраивали. Если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона – мы могли бы войти в тройку лучших.

Нам просто нужно продолжать готовиться к следующим играм, набирать обороты. И я думаю, что в плей-офф мы сможем обыграть кого угодно, – сказал Бландиси.

Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, «Реал Мадрид» играет через 40 минут»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
9 комментариев
А могли и первыми быть , если считать им только победные игры.
IVAN-67
А могли и первыми быть , если считать им только победные игры.
Но ведь и так считаются только победные игры. За поражения очков не дают (окромя овертаймов и буллитов).
IVAN-67
А могли и первыми быть , если считать им только победные игры.
Лучше уже не придумают)
А если б сезон не начали, вообще Кубок бы выиграли. ))
Из первой тройки Запада любой копанде в плей-офф в первом раунде могут проиграть ,так что и выбирать им нечего с такой игрой !
он одекватный вообще? выберу чего хочу и тогда мы чемпионы.
Если вычеркнуть 20 команд - будем в финале
Могли бы быть первыми, если вычеркнуть 20 игр и семейство Ларионовых.
Если вычеркнуть 29 поражений СКА то они бы шли без потери очков!!! А если бы они эти матчи выиграли, то шли бы на первом месте!
