  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Браташ об 1:2 с «Салаватом»: «Ребята стали понимать и прониклись к требованиям. «Адмирал» заслужили это очко, но хотелось больше»
1

Браташ об 1:2 с «Салаватом»: «Ребята стали понимать и прониклись к требованиям. «Адмирал» заслужили это очко, но хотелось больше»

Тренер «Адмирала» об 1:2 с «Салаватом»: ребята стали понимать требования.

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после поражения команды по буллитам в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

– Мне в принципе отношение команды к игре, самоотдача и содержание понравилось. Мы заслужили это очко. Конечно, хотелось больше. Но заслуженное очко, думаю.

– Показалось, что в третьем периоде команда подустала, появились ошибки с выходом из зоны, стали часто ошибаться. Что думаете?

– Анализ предстоит. Может, вы и правы, может, подсадка и началась. Но нацеленность на выполнение игрового задания сохранялась до конца игры.

– Какая сейчас задача стоит?

– Ставим задачу определиться с костяком команды на следующий сезон: на кого мы можем рассчитывать. Это главная задача. Естественно, так же ставим задачу побеждать в каждом матче. И исходя из этого оцениваем игроков с прицелом на будущее.

– Сегодня наконец‑то достойно каждый сыграл? Без индивидуальных ошибок, наконец?

– Почти. Одна ошибка была. Практически все, что вы сказали, кроме одной ошибки, которая стала роковой. Но поступательное движение в плане понимания я вижу, безусловно.

Последние игры показывают, что ребята стали понимать и прониклись к тому, что от них требуется. Но при всех положительных моментах есть много того, что нужно усилить, – сказал Браташ.

Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Тут площадка меньше и уже нашей, у «Салавата» возникали сложности при входе в зону в большинстве. Содержанием матча я доволен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoОлег Браташ
logoМатч ТВ
logoАдмирал
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Браташу удачи, хороший он человек, позитивный и открытый.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Тут площадка меньше и уже нашей, у «Салавата» возникали сложности при входе в зону в большинстве. Содержанием матча я доволен»
3 марта, 13:36
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
3 марта, 12:15Видео
Браташ о 4:2 с «Салаватом»: «Долгожданная домашняя победа, это радует. Лучше поздно, чем никогда. Игроки сохранили концентрацию на весь матч, это у нас редко бывает»
1 марта, 10:54
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем