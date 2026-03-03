Браташ об 1:2 с «Салаватом»: «Ребята стали понимать и прониклись к требованиям. «Адмирал» заслужили это очко, но хотелось больше»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после поражения команды по буллитам в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).
– Мне в принципе отношение команды к игре, самоотдача и содержание понравилось. Мы заслужили это очко. Конечно, хотелось больше. Но заслуженное очко, думаю.
– Показалось, что в третьем периоде команда подустала, появились ошибки с выходом из зоны, стали часто ошибаться. Что думаете?
– Анализ предстоит. Может, вы и правы, может, подсадка и началась. Но нацеленность на выполнение игрового задания сохранялась до конца игры.
– Какая сейчас задача стоит?
– Ставим задачу определиться с костяком команды на следующий сезон: на кого мы можем рассчитывать. Это главная задача. Естественно, так же ставим задачу побеждать в каждом матче. И исходя из этого оцениваем игроков с прицелом на будущее.
– Сегодня наконец‑то достойно каждый сыграл? Без индивидуальных ошибок, наконец?
– Почти. Одна ошибка была. Практически все, что вы сказали, кроме одной ошибки, которая стала роковой. Но поступательное движение в плане понимания я вижу, безусловно.
Последние игры показывают, что ребята стали понимать и прониклись к тому, что от них требуется. Но при всех положительных моментах есть много того, что нужно усилить, – сказал Браташ.
Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Тут площадка меньше и уже нашей, у «Салавата» возникали сложности при входе в зону в большинстве. Содержанием матча я доволен»