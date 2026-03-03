Браташ об 1:2 с «Салаватом»: «Ребята стали понимать и прониклись к требованиям. «Адмирал» заслужили это очко, но хотелось больше»

Тренер «Адмирала» об 1:2 с «Салаватом»: ребята стали понимать требования.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался после поражения команды по буллитам в матче FONBET КХЛ с «Салаватом Юлаевым » (1:2).

– Мне в принципе отношение команды к игре, самоотдача и содержание понравилось. Мы заслужили это очко. Конечно, хотелось больше. Но заслуженное очко, думаю.

– Показалось, что в третьем периоде команда подустала, появились ошибки с выходом из зоны, стали часто ошибаться. Что думаете?

– Анализ предстоит. Может, вы и правы, может, подсадка и началась. Но нацеленность на выполнение игрового задания сохранялась до конца игры.

– Какая сейчас задача стоит?

– Ставим задачу определиться с костяком команды на следующий сезон: на кого мы можем рассчитывать. Это главная задача. Естественно, так же ставим задачу побеждать в каждом матче. И исходя из этого оцениваем игроков с прицелом на будущее.

– Сегодня наконец‑то достойно каждый сыграл? Без индивидуальных ошибок, наконец?

– Почти. Одна ошибка была. Практически все, что вы сказали, кроме одной ошибки, которая стала роковой. Но поступательное движение в плане понимания я вижу, безусловно.

Последние игры показывают, что ребята стали понимать и прониклись к тому, что от них требуется. Но при всех положительных моментах есть много того, что нужно усилить, – сказал Браташ.

