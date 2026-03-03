Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Тут площадка меньше и уже нашей, у «Салавата» возникали сложности при входе в зону в большинстве. Содержанием матча я доволен»

Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: тут площадка меньше и уже, чем у «Салавата».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о победе в матче FONBET КХЛ над «Адмиралом » (2:1 Б).

– Сегодня мы получше играли пять на пять. Уже меньше пропускали контратак в нашу сторону. За исключением большинства в первом периоде, когда соперник вывалился вывалился «в ноль». А так, было много большинства. Хотелось бы, чтобы оно сработало. Но ребята все равно нашли силы и характер сравнять и выиграть.

Почему большинство не сработало? Было достаточно попыток… В оправдание скажу, что здесь есть специфика маленькой площадки. Специфика площадки именно во Владивостоке. Думаю, это было сегодня ключевым фактором. Не секрет, что тут площадка меньше и уже нашей. Потому возникали сложности при входе в зону.

– Один из лидеров по блокированным броскам Алексей Василевский покинул матч до его завершения. Что‑то известно по его состоянию? И что будет, если он не поможет в плей‑офф?

– Думаю, он поможет команде в плей‑офф, но туда сначала надо попасть. Но доктор ко мне не подходил с тревожными новостями. Думаю, ему попали в чувствительное место… Думаю, с Алексеем все будет хорошо. И надеюсь.

– Было достаточно тяжелое начало, немало брака. Это тоже связано с площадкой или это фактор акклиматизации?

– Нет, это не акклиматизация. Это и площадка, и «Адмирал» хорошо действует в обороне. И на мой взгляд, мы начали четко по заданию. Сегодня было задание без авантюр, надежно. Именно когда у нас не было шайбы. И в принципе, я доволен содержанием матча при игре пять на пять, – сказал Козлов.

