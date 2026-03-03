Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Тут площадка меньше и уже нашей, у «Салавата» возникали сложности при входе в зону в большинстве. Содержанием матча я доволен»

  • Спортс
19

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе в матче FONBET КХЛ над «Адмиралом» (2:1 Б).

– Сегодня мы получше играли пять на пять. Уже меньше пропускали контратак в нашу сторону. За исключением большинства в первом периоде, когда соперник вывалился вывалился «в ноль». А так, было много большинства. Хотелось бы, чтобы оно сработало. Но ребята все равно нашли силы и характер сравнять и выиграть.

Почему большинство не сработало? Было достаточно попыток… В оправдание скажу, что здесь есть специфика маленькой площадки. Специфика площадки именно во Владивостоке. Думаю, это было сегодня ключевым фактором. Не секрет, что тут площадка меньше и уже нашей. Потому возникали сложности при входе в зону.

– Один из лидеров по блокированным броскам Алексей Василевский покинул матч до его завершения. Что‑то известно по его состоянию? И что будет, если он не поможет в плей‑офф?

– Думаю, он поможет команде в плей‑офф, но туда сначала надо попасть. Но доктор ко мне не подходил с тревожными новостями. Думаю, ему попали в чувствительное место… Думаю, с Алексеем все будет хорошо. И надеюсь.

– Было достаточно тяжелое начало, немало брака. Это тоже связано с площадкой или это фактор акклиматизации?

– Нет, это не акклиматизация. Это и площадка, и «Адмирал» хорошо действует в обороне. И на мой взгляд, мы начали четко по заданию. Сегодня было задание без авантюр, надежно. Именно когда у нас не было шайбы. И в принципе, я доволен содержанием матча при игре пять на пять, – сказал Козлов.

«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
травмы
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора в КХЛ сделать единый размер хоккейных площадок , тогда подобных отмазок не будет
Хорошо что выиграли за счёт мастерства Кузнецова а то бы было как с Васильевским, удар в одно чувствительное место.
Это просто ужас... лощадка им помешала. Как-то на танцора смахивает.
Ответ ZeroCool
Это просто ужас... лощадка им помешала. Как-то на танцора смахивает.
одно оправдание площадка, а когда адмирал к нам приезжает у нет таких оправданий, во всяком случае не слышал
А вот я содержанием матча не доволен, доволен результатом. Если мое мнение кого-нибудь интересует.
Козлову конечно никогда не стать Чемпионом, когда у него в рядах Потаповы.... Без большинства в плей офф нечего делать.... Панин красавчик, опять удаляется и опять.... Голл !!! Первое ЛЮБИМОЕ звено Козлова вообще на Канары уехали.... Когда будет большинство Козлов ????????????
Ответ Тагир68
Козлову конечно никогда не стать Чемпионом, когда у него в рядах Потаповы.... Без большинства в плей офф нечего делать.... Панин красавчик, опять удаляется и опять.... Голл !!! Первое ЛЮБИМОЕ звено Козлова вообще на Канары уехали.... Когда будет большинство Козлов ????????????
И, к сожалению, даже при всём желании, Козлов не сможет избавиться от Потапова. Башлык с Башировым скорее Козлова выгонят, чем своего кореша
Ответ Dragon10
И, к сожалению, даже при всём желании, Козлов не сможет избавиться от Потапова. Башлык с Башировым скорее Козлова выгонят, чем своего кореша
это корупция
Тренера по большинству надо менять,на специалиста...
Ну площадка действительно миниатюрная, и не устану повторять - такие площадки зло для КХЛ, нужно чтобы везде были типовые финского размера площадки.
Давно уже пишу, тренера, отвечающего за большинство на мороз....
Каждый раз приходится искать оправдания. Когда уже будут победы с позиции силы? Хочется верить, что в этом сезоне
Ответ schell
Каждый раз приходится искать оправдания. Когда уже будут победы с позиции силы? Хочется верить, что в этом сезоне
Козлова нельзя критиковать. Иногда игроки сами договариваются между собой и выдают неплохие матчи. Козлов не столько тренер, сколько человек, который может создать атмосферу, в которой игроки иногда принимают решение поиграть в хоккей)
Панин??????, Панин, Панин.............
Ответ Alelsandr Kvashnin
Панин??????, Панин, Панин.............
тоже странно держат значит выгодно
