Директор «Северстали»: «Не нравится, что в КХЛ растет пол зарплат. Хоккеист мог бы играть за 3 млн рублей, а мы платим 10 млн – больше, чем он стоит»

Директор «Северстали»: не нравится, что в КХЛ каждый год растет пол зарплат.

Директор «Северстали» Николай Канаков поделился мнением о поле зарплат в FONBET КХЛ.

В сезоне-2025/26 размер минимальной платежной ведомости клубов составляет 475 млн рублей – на 25 млн больше, чем годом ранее. К регулярке-2027/2028 он вырастет до 600 млн рублей.

– Как менеджер чтобы вы хотели изменить в КХЛ?

– Конкретно нам не нравится то, что каждый год растет пол заработных плат. Лига говорит, что нужно играть молодыми, и мы так и делаем. Но пол зарплат растет, и мы обязаны молодым платить больше. То есть хоккеист мог бы играть, условно, за 3 млн рублей, а мы платим 10 млн рублей.

Наша позиция такая, что пол должен как-то по-другому считаться. А тут получается искусственно созданная ситуация, где мы за хоккеистов должны платить больше, чем они стоят на самом деле.

С другой стороны, у лиги есть совет директоров, который эти правила утверждает. Возмущаться можно сколько угодно. Но если мы хотим играть в КХЛ, то принимаем те правила, которые утверждает лига, – сказал Канаков.

Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»

Наоборот надо снижать пол зарплат. Тогда и суммы контрактов снова начнут снижаться. Никуда эти бездельники не уедут. В НХЛ как уезжали самые талантливые и лучшие, так уезжать и будут. А вот остальная масса сильно поумерит свои аппетиты.
Наоборот надо снижать пол зарплат. Тогда и суммы контрактов снова начнут снижаться. Никуда эти бездельники не уедут. В НХЛ как уезжали самые талантливые и лучшие, так уезжать и будут. А вот остальная масса сильно поумерит свои аппетиты.
Ну если пол снижать, значит надо и потолок уменьшать
Наоборот надо снижать пол зарплат. Тогда и суммы контрактов снова начнут снижаться. Никуда эти бездельники не уедут. В НХЛ как уезжали самые талантливые и лучшие, так уезжать и будут. А вот остальная масса сильно поумерит свои аппетиты.
КХЛ сейчас очень конкурентная, место в составе надо добывать. Антон Бурдасов очень удивился, например новым реалиям )))) Просто Северсталь бедная команда с маленького рынка, вот и всё. В НХЛ есть точно такие же бедные команды с маленького рынка.
Не очень понял, а почему эту разницу не переложить в зп статусного игрока какого-нибудь?
Не очень понял, а почему эту разницу не переложить в зп статусного игрока какого-нибудь?
На Ротенберга!)
Не очень понял, а почему эту разницу не переложить в зп статусного игрока какого-нибудь?
Видимо у Северстали нет цели освоить бюджет. Получится переплата статусному игроку вместо переплаты середнякам.
А вместо того, чтобы платить 10 лямов тому, кто готов играть за 3, почему не использовать эти деньги, чтобы конкурировать за готовых игроков а не молодняк?
А вместо того, чтобы платить 10 лямов тому, кто готов играть за 3, почему не использовать эти деньги, чтобы конкурировать за готовых игроков а не молодняк?
А их много таких?
А вместо того, чтобы платить 10 лямов тому, кто готов играть за 3, почему не использовать эти деньги, чтобы конкурировать за готовых игроков а не молодняк?
Дак он может дать такой же импакт, тогда зачем платить больше
Сопин вышел из чата ;))
Менеджер команды, в которой пошли на принцип и держали Пилипенко не обменивая, и профукав под 100 миллионов на этом активе, рассуждает о экономии 3-5 миллионов на зп молодых пацанов
Менеджер команды, в которой пошли на принцип и держали Пилипенко не обменивая, и профукав под 100 миллионов на этом активе, рассуждает о экономии 3-5 миллионов на зп молодых пацанов
Нет в Северстали менеджера ,даже должности такой нет. Президент клуба-финансовый директор бизнеса Мордашова. Он сам деньги дает и сам тратит. Насчет профукав деньги на Пилипенко-его никто и не хотел менять. Просто после операции в межсезонье он так и не смог восстановиться до прошлого уровня. А в такой форме он не подходил Козыреву ,с его скоростями.
Нет в Северстали менеджера ,даже должности такой нет. Президент клуба-финансовый директор бизнеса Мордашова. Он сам деньги дает и сам тратит. Насчет профукав деньги на Пилипенко-его никто и не хотел менять. Просто после операции в межсезонье он так и не смог восстановиться до прошлого уровня. А в такой форме он не подходил Козыреву ,с его скоростями.
Откуда такие непонятные выводы? После травмы Пилипенко за 15 игр набрал 8 очков, из них 6 (!) голов. Даже для Севы это очень даже неплохо. После этого, его стали "мариновать" на лавке, ставить в другие сочетания не с Мурзиком и Мишаней, давать игрового времени по 5 минут. Вот вам и результат. Вся проблема в жадности. У Пили был самый "жирный" контракт, подразумевавший бонусы за набранные очки...
Директор Северстали сам и не заметил, как повышение этого пола сделало команду каким никаким претендентом в плей офф)
Хватит это терпеть! Все в вхл
Просто надо экономить и тратить меньше денег на всякий балласт в виде нынешнего руководителя пресс-службы клуба!
