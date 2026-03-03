  • Спортс
Андриевский про 5 побед в 6 матчах у «Амура»: «Не задумываемся о том, что было и будет – есть игра, готовимся к ней. Нам сейчас нужны победы»

Андриевский о шансах «Амура» на плей-офф: не задумываемся о том, что будет.

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу в игре FONBET КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1).

Хабаровчане выиграли 5 из 6 последних матчей и отстают на 3 очка от «Сибири» в борьбе за восьмое место в Восточной конференции.

– Очередная тяжелая игра. Здесь бы отметил, что хорошо вошли игру. На мой взгляд, провели качественную игру. Очень понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. То есть собрались. Хорошая командная победа.

– Как вам игра Уракова в центре и почему приняли решение его поставить?

– Не разочаровал Кирилл своей игрой. Решение принимали долго, думали. Больше плюсов было от этого решения.

– Вы любите проводить ротацию, но сегодня по сравнению со вчерашним матчем была одна замена, и то вынужденная. Потому что победный состав не меняют?

– Вы меня убиваете. Задаете вопрос, потом сами отвечаете. Сегодня это было на фарт.

– Но сегодняшний состав близок к оптимальному?

– Если Броди (Алекса Бродхерста – Спортс’‘) вернуть, то да.

– Первые два периода были очень качественными, потом сбавили обороты. Умышленно на удержание счета сыграли?

– Нет. Но у каждого хоккеиста в голове сидит, когда выигрываешь, что это очень важная игра. Где‑то в подсознании хочется немножко сохраниться. Но повторюсь, очень понравилось, как среагировали на пропущенный гол. Добавили обороты, вернулись в игру, довели до победы.

– Пять побед в шести матчах. Нашли свою игру, получается?

– Идем от игры к игре. Даже не задумываемся о том, что было и будет. У нас есть игра, и мы к ней готовимся. Никто дальше не загадывает. В последней игре того качества не было. Там из ритма выбились.

Сегодня было качество намного лучше, но сейчас нам нужны победы. Не буду против даже, если будем выигрывать, а качество игры будет хуже, – сказал Андриевский.

«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
