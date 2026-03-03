Андриевский про 5 побед в 6 матчах у «Амура»: «Не задумываемся о том, что было и будет – есть игра, готовимся к ней. Нам сейчас нужны победы»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу в игре FONBET КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1).
Хабаровчане выиграли 5 из 6 последних матчей и отстают на 3 очка от «Сибири» в борьбе за восьмое место в Восточной конференции.
– Очередная тяжелая игра. Здесь бы отметил, что хорошо вошли игру. На мой взгляд, провели качественную игру. Очень понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. То есть собрались. Хорошая командная победа.
– Как вам игра Уракова в центре и почему приняли решение его поставить?
– Не разочаровал Кирилл своей игрой. Решение принимали долго, думали. Больше плюсов было от этого решения.
– Вы любите проводить ротацию, но сегодня по сравнению со вчерашним матчем была одна замена, и то вынужденная. Потому что победный состав не меняют?
– Вы меня убиваете. Задаете вопрос, потом сами отвечаете. Сегодня это было на фарт.
– Но сегодняшний состав близок к оптимальному?
– Если Броди (Алекса Бродхерста – Спортс’‘) вернуть, то да.
– Первые два периода были очень качественными, потом сбавили обороты. Умышленно на удержание счета сыграли?
– Нет. Но у каждого хоккеиста в голове сидит, когда выигрываешь, что это очень важная игра. Где‑то в подсознании хочется немножко сохраниться. Но повторюсь, очень понравилось, как среагировали на пропущенный гол. Добавили обороты, вернулись в игру, довели до победы.
– Пять побед в шести матчах. Нашли свою игру, получается?
– Идем от игры к игре. Даже не задумываемся о том, что было и будет. У нас есть игра, и мы к ней готовимся. Никто дальше не загадывает. В последней игре того качества не было. Там из ритма выбились.
Сегодня было качество намного лучше, но сейчас нам нужны победы. Не буду против даже, если будем выигрывать, а качество игры будет хуже, – сказал Андриевский.
