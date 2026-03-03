Гришин об 1:3 с «Амуром»: «Нефтехимик» пропустил обидный гол во втором периоде. Ребята старались, но третья шайба предопределила исход»

Гришин об 1:3 с «Амуром»: «Нефтехимик» пропустил обидный гол во втором периоде.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин прокомментировал поражение команды от «Амура » (1:3) в матче FONBET КХЛ.

«В первом периоде было тяжело, пропустили в итоге шайбу. Сделали коррективы в перерыве, со второго периода игра подравнялась. К сожалению, неудачный для нас такой гол получился во втором периоде, обидный. В третьем ребята старались, с трудом забили один гол. Но на контратаке пропустили третий, что и предопределило исход игры.

Андрей Белозеров на скамейке в качестве тренера? Я бы предпочел, чтобы он проводил время на льду, на не скамейке. Он и сам рвется в бой, но пока есть ограничения. Но на скамейке он активный, разговаривает с ребятами, поддерживает, подсказывает. Хороший опыт для него.

Поздно сменили вратаря на шестого полевого? Хотели еще за четыре минуты сменить, уже объявили шестерки, которые будут играть, но соперник не дал зацепиться за шайбу», – сказал Гришин.

