  Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»

Ротенберг о мастер-классе: лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о мастер-классе в академии «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«В хоккее важнее не внешняя красота, а правильность движений, техника, точность и работа над деталями.

Мы провели интенсивный мастер-класс: поработали над катанием, скоростью, координацией, бросками и силовой базой.

Упражнения, которые мы давали, используют лучшие хоккеисты мира – и они показывают, к какому уровню нужно стремиться. Ребята отлично справились и показали, что готовы расти дальше. Спасибо всем за работу.

Красивый хоккей начинается там, где правильно работает каждая деталь – а их, как мы знаем, очень и очень много!» – написал Ротенберг.

Ротенберг о развитии хоккея с мячом в России: «Нужно больше медийности – привлекать звезд, уделять внимание популяризации. Надо вместе думать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Как человек, который никогда не играл в хоккей и толком не умеет даже кататься, проводит мастер классы!?
Парадокс..
Умом Россию не понять, как говорится
Ответ Голуби в траве
Как человек, который никогда не играл в хоккей и толком не умеет даже кататься, проводит мастер классы!? Парадокс.. Умом Россию не понять, как говорится
Такие "Романы" плотно присели на Россию во всех сферах)
Ответ Голуби в траве
Как человек, который никогда не играл в хоккей и толком не умеет даже кататься, проводит мастер классы!? Парадокс.. Умом Россию не понять, как говорится
так у нас в селе директор дома культуры был агроном, потом зоотехник,сейчас милиоратор,вот и яРома также,вечерняя заочная школа тренеров.
Рома, эти лучшие хоккеисты мира прямо сейчас с тобой в одной комнате?
Ответ Alex Slobodskikh
Рома, эти лучшие хоккеисты мира прямо сейчас с тобой в одной комнате?
Они в его голове, методично обстукивают шайбой своды черепной коробки.
Ответ Alex Slobodskikh
Рома, эти лучшие хоккеисты мира прямо сейчас с тобой в одной комнате?
Конечно, главное, чтобы санитары не заметили. 👌
лучше бы с семьёй повидался чем клоунадой заниматся
Ротенберг раньше как попугай повторял слово "система", сейчас слово "упражнения". Интересно, какое следующее слово ему кто нибудь подбросит для продолжения игры в "попугая Кешу")?
Не умея правильно двигаться, невозможно создать красоту. Ты же на балет ходил.
