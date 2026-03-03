Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о мастер-классе в академии «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«В хоккее важнее не внешняя красота, а правильность движений, техника, точность и работа над деталями.
Мы провели интенсивный мастер-класс: поработали над катанием, скоростью, координацией, бросками и силовой базой.
Упражнения, которые мы давали, используют лучшие хоккеисты мира – и они показывают, к какому уровню нужно стремиться. Ребята отлично справились и показали, что готовы расти дальше. Спасибо всем за работу.
Красивый хоккей начинается там, где правильно работает каждая деталь – а их, как мы знаем, очень и очень много!» – написал Ротенберг.
