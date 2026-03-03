«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку

«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры.

Хоккеисты «Амура » и «Нефтехимика » устроили драку после матча FONBET чемпионата КХЛ (3:1).

Инцидент произошел во время рукопожатий. Сначала сцепились нападающие Матвей Надворный и Ярослав Лихачев . Защитник «Амура» Виктор Балдаев вступился за партнера и уложил Надворного на лед. После этого игроки обеих команд начали стычку.

По итогам эпизода Балдаев и Надворный получили по 2 минуты штрафа за грубость.