  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
Видео
18

«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку

«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры.

Хоккеисты «Амура» и «Нефтехимика» устроили драку после матча FONBET чемпионата КХЛ (3:1).

Инцидент произошел во время рукопожатий. Сначала сцепились нападающие Матвей Надворный и Ярослав Лихачев. Защитник «Амура» Виктор Балдаев вступился за партнера и уложил Надворного на лед. После этого игроки обеих команд начали стычку.

По итогам эпизода Балдаев и Надворный получили по 2 минуты штрафа за грубость.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
видео
logoЯрослав Лихачев
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoВиктор Балдаев
logoМатвей Надворный
logoАмур
драки
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разве эта драка?Витязь-Авангард с Назаровым-это было зрелищнее!
Ответ mifdamir@icloud.com
Разве эта драка?Витязь-Авангард с Назаровым-это было зрелищнее!
Это были великие драки. Подобного больше не будет. Это конечно хорошо. Но это было весело)
Ответ noyneim
Это были великие драки. Подобного больше не будет. Это конечно хорошо. Но это было весело)
Это было хорошо, но это было весело? Шта?
Надворный провокатор, не подал руку "обиженка" и еще что то сказал... И получил по заслугам от Балдаева
Ответ Виталек Ха
Надворный провокатор, не подал руку "обиженка" и еще что то сказал... И получил по заслугам от Балдаева
Ты видел момент? Ничего он там не получил, он его за майку на лед уронил. Или это называется получил ? 😂
рукопожатия конечно давным давно никому не упали, намного лучше выглядит традиция поблагодарить болельщиков.
особенно на выезде🙌🏼
Рукопожатия в регулярках! Бред! Надеюсь что скоро отменят, потому что подобное будет учащаться!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
3 марта, 11:35
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем