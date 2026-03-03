«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
«Спартак» сообщил, что главный тренер Алексей Жамнов восстанавливается после операции.
29 января клуб объявил, что 55-летний специалист пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Александр Барков-старший.
«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции.
Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата.
Спасибо всем за поддержку!» – сказано в сообщении «Спартака».
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
