  • «Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»

«Спартак» сообщил, что главный тренер Алексей Жамнов восстанавливается после операции.

29 января клуб объявил, что 55-летний специалист пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Александр Барков-старший.

«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции.

Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата.

Спасибо всем за поддержку!» – сказано в сообщении «Спартака».

Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Ну хоть какая-то информация, а то мыслей всяких полно было. Скорейшего выздоровления, тренер!
Здоровья и здоровья .
Только здоровья и скорейшего возвращения!
Очень хорошо! Здоровья!
Этот сезон по разным причинам складывается существенно менее удачно, чем предыдущие, и уже понятно, что в плей-офф дальше чем в прошлые два сезона мы не пройдем. Поэтому, главное - выздороветь, полностью восстановится, и с прицелом на следующий сезон наигрывать состав и связки. В этом надеемся разве что на чудесное преображение. Хотя, недавно (до матча Звезд) было несколько отличных игр и побед и вот там был сильнейший "Спартак" в этом сезоне - напористый, очень быстрый, агрессивный и злой по-спортивному - надеемся, что удастся показать что-то примерное в плей-офф.
Крепкого здоровья! Ждем. Последовательность и терпение – важные качества для тренера, стремящегося помочь команде добиться успеха!
Он пошел на поправку после того как стало понятно что Барков не вывозит?
Ответ Ыжык
Он пошел на поправку после того как стало понятно что Барков не вывозит?
Где Барков не вывез? Или вы действительно думаете, что Спартак сейчас сильнее Авангарда?
Ответ buffalo69m
Где Барков не вывез? Или вы действительно думаете, что Спартак сейчас сильнее Авангарда?
Не сильнее, но не настолько безвольный. Плюс лидеры играют совсем не так как должны. Пока у Баркова не получается их разбудить.
Не всё ли равно,с каким тренером вылетать от Ярославля в плей-офф?
Ответ Геннадий Туник
Не всё ли равно,с каким тренером вылетать от Ярославля в плей-офф?
В контексте важности полного восстановления здоровья Алексея Юрьевича - вообще плевать на то, от кого и когда вылетят.
Ответ Геннадий Туник
Не всё ли равно,с каким тренером вылетать от Ярославля в плей-офф?
Там до последнего матча будет не ясно Ярославль или нет. Шансы не стать 8-ми очень хорошие.
А с Северсталью или Минском - шансы точно будут.
Рекомендуем