«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»

«Спартак» о Жамнове: тренер восстанавливается после операции.

«Спартак » сообщил, что главный тренер Алексей Жамнов восстанавливается после операции.

29 января клуб объявил, что 55-летний специалист пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Александр Барков-старший.

«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции.

Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата.

Спасибо всем за поддержку!» – сказано в сообщении «Спартака».

Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»