Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»

Экс-вратарь Криволапов о Харламове и Мальцеве: мы были во всех злачных местах.

Бывший вратарь «Спартака » и сборной СССР, чемпион мира-1975 Виктор Криволапов рассказал о дружбе с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым .

– Каким вы запомнили Харламова?

– Добродушный парень, мягкий, весельчак. Ни с кем не ссорился, ни на кого не кричал, делал свое дело спокойно.

– Он еще дружил с Александром Мальцевым, вы были в их компании?

– Да, у нас была такая тройка. Был случай, когда они меня пригласили на новоселье одного из вратарей ЦСКА, который получил трехкомнатную квартиру.

Я приехал в Архангельское, там Харламов, Мальцев, тройка из «Крыльев Советов» Лебедев – Анисин – Бодунов. Меня спрашивают, курс молодого бойца проходил, я отвечаю: нет, я в армии не служил. Налили мне полстакана коньяка и полстакана шампанского, я и выпил со страху.

Мы подружились, приглашали куда-то регулярно, были, как говорится, во всех злачных местах (смеется), – сказал Криволапов.

Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»