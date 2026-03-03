Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, чемпион мира-1975 Виктор Криволапов рассказал о дружбе с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым.
– Каким вы запомнили Харламова?
– Добродушный парень, мягкий, весельчак. Ни с кем не ссорился, ни на кого не кричал, делал свое дело спокойно.
– Он еще дружил с Александром Мальцевым, вы были в их компании?
– Да, у нас была такая тройка. Был случай, когда они меня пригласили на новоселье одного из вратарей ЦСКА, который получил трехкомнатную квартиру.
Я приехал в Архангельское, там Харламов, Мальцев, тройка из «Крыльев Советов» Лебедев – Анисин – Бодунов. Меня спрашивают, курс молодого бойца проходил, я отвечаю: нет, я в армии не служил. Налили мне полстакана коньяка и полстакана шампанского, я и выпил со страху.
Мы подружились, приглашали куда-то регулярно, были, как говорится, во всех злачных местах (смеется), – сказал Криволапов.
