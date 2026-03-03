  • Спортс
  • Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, чемпион мира-1975 Виктор Криволапов рассказал о дружбе с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым.

– Каким вы запомнили Харламова?

– Добродушный парень, мягкий, весельчак. Ни с кем не ссорился, ни на кого не кричал, делал свое дело спокойно.

– Он еще дружил с Александром Мальцевым, вы были в их компании?

– Да, у нас была такая тройка. Был случай, когда они меня пригласили на новоселье одного из вратарей ЦСКА, который получил трехкомнатную квартиру.

Я приехал в Архангельское, там Харламов, Мальцев, тройка из «Крыльев Советов» Лебедев – Анисин – Бодунов. Меня спрашивают, курс молодого бойца проходил, я отвечаю: нет, я в армии не служил. Налили мне полстакана коньяка и полстакана шампанского, я и выпил со страху.

Мы подружились, приглашали куда-то регулярно, были, как говорится, во всех злачных местах (смеется), – сказал Криволапов.

Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
С такими людьми не грех и выпить
криволапов, косолапов, безродный, смертин, бесчастных, могильный. есть ли будущее у нашего спорта? старая шутка из квн. в юности было смешно, теперь не очень.
Нашлись добрые люди... Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели...(с)
Подождите, легенды нашего хоккея - алкаши?
Ответ Bandit Samarskij
Подождите, легенды нашего хоккея - алкаши?
Да, но как играли?!
Ответ Bandit Samarskij
Подождите, легенды нашего хоккея - алкаши?
А сейчас пьют и не играют или не пьют и играют средне..
