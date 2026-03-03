Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
Матч КХЛ «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль по договоренности клубов.
КХЛ объявила, что матч «Сочи» с «Локомотивом», запланированный на 4 марта, пройдет в Ярославле.
Ранее домашние две игры «Сочи» приостанавливали по причине авиационной опасности. Встречу с «Торпедо» (5:1) удалось доиграть, матч с ЦСКА был прерван после первого периода.
«КХЛ в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности хоккейных клубов «Сочи» и «Локомотив» приняла решение о переносе места проведения матча, который должен состояться 4 марта 2026 года.
Игра пройдет не в Сочи, а в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив», – сказано в сообщении лиги.
Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тёмные ночи.
морозы возвращаются в Москву.
Цены на аренду квартир в не сезон рухнули.