Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»

Матч КХЛ «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль по договоренности клубов.

КХЛ объявила, что матч «Сочи » с «Локомотивом », запланированный на 4 марта, пройдет в Ярославле.

Ранее домашние две игры «Сочи» приостанавливали по причине авиационной опасности. Встречу с «Торпедо» (5:1) удалось доиграть, матч с ЦСКА был прерван после первого периода.

«КХЛ в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности хоккейных клубов «Сочи» и «Локомотив» приняла решение о переносе места проведения матча, который должен состояться 4 марта 2026 года.

Игра пройдет не в Сочи, а в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив», – сказано в сообщении лиги.

