  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
16

Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»

Матч КХЛ «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль по договоренности клубов.

КХЛ объявила, что матч «Сочи» с «Локомотивом», запланированный на 4 марта, пройдет в Ярославле.

Ранее домашние две игры «Сочи» приостанавливали по причине авиационной опасности. Встречу с «Торпедо» (5:1) удалось доиграть, матч с ЦСКА был прерван после первого периода.

«КХЛ в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности хоккейных клубов «Сочи» и «Локомотив» приняла решение о переносе места проведения матча, который должен состояться 4 марта 2026 года.

Игра пройдет не в Сочи, а в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив», – сказано в сообщении лиги.

Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoСочи
logoЛокомотив
logoКХЛ
календарь
Арена-2000-Локомотив
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что случилось? Или это строго согласно графика?
Ответ стрёмный сайт
А что случилось? Или это строго согласно графика?
Всё по плану идёт, да.
В городе Сочи
Тёмные ночи.
Поеду в Сочи встречать весну,
морозы возвращаются в Москву.
Цены на аренду квартир в не сезон рухнули.
Ответ Ми Ша
Поеду в Сочи встречать весну, морозы возвращаются в Москву. Цены на аренду квартир в не сезон рухнули.
Комментарий скрыт
Ответ Gleb
Комментарий скрыт
а чего ты на спортсе сидишь, пока наши мальчики там сражаются?
Ну да, у нас же нет такого как во всяких Дубаях....
с Авангардом прокатит такое?
Почему с Торпедо не перенесли? Потому что прямой конкурент ЦСКА?
Ответ Петрович
Почему с Торпедо не перенесли? Потому что прямой конкурент ЦСКА?
ЦСКА тут каким боком?
Потому что ржд один из спонсоров Сочи)
Ну так по идее матч турнирного положения не изменит никак, но возможно жители Сочи могут быть недовольны. Хотя зная такую ситуацию, лига должна была давно это проработать, чтоб и другие могли также проводить матчи. Чего тогда матч футбольный вчера проводили? Вчера опасности значит не было или везде правила?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» может пройти в Ярославле («Чемпионат»)
2 марта, 20:55
РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина
2 марта, 12:26
Хартли о Вячеславе Козлове: «У нас дружба на всю жизнь. Когда он получил работу главного в «Сочи», то приезжал ко мне домой. Я готовил его к сезону как тренера»
25 февраля, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем