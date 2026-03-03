  • Спортс
  • «Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ.

По информации The Fourth Period, «Юта» хочет заполучить форварда в топ-6 на дедлайне обменов в НХЛ (6 марта) и готова действовать агрессивно.

В список хоккеистов, которыми интересуется клуб, входят Роберт Томас и Джордан Кайру из «Сент-Луиса», Назем Кадри из «Калгари» и Винсент Трочек, выступающий за «Рейнджерс».

«Юта» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 66 очков в 60 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
25 комментариев
Только если Томас. Трочек не пойдёт на Запад, Кадри заберёт условный Колорадо или ещё какой контендер, Кайру и так не нужен а вот Томас, за него придётся много отдать конечно, но как раз в отличии от многих конкурентов Юте есть чем торговаться
Ответ HCBV
Только если Томас. Трочек не пойдёт на Запад, Кадри заберёт условный Колорадо или ещё какой контендер, Кайру и так не нужен а вот Томас, за него придётся много отдать конечно, но как раз в отличии от многих конкурентов Юте есть чем торговаться
Готова ли Юта отдавать минимум 2пика 1-го раунда? В сделку точно отправится Бут, но стоит ли того Томас? Сент-Луис ломит цену, прекрасно понимая, что на рынке мало "продавцов" т.к на Востоке формально никто из гонки за ПО не вылетел, а значит доступны игроки только из низов Запада
Ответ serious fan
Готова ли Юта отдавать минимум 2пика 1-го раунда? В сделку точно отправится Бут, но стоит ли того Томас? Сент-Луис ломит цену, прекрасно понимая, что на рынке мало "продавцов" т.к на Востоке формально никто из гонки за ПО не вылетел, а значит доступны игроки только из низов Запада
Юте необходим центр для топ-6 чтобы сделать шаг вперёд, придётся кем то жертвовать так или иначе. Не хотелось бы терять Бута, но там очень много молодняка ещё на подходе и всех их потом поместить в одну команду будет проблемой... Ну есть вариант ещё ждать пока Денуайе и Игинла станут элитными, а может и не станут, а Келлеру уже за тридцатку стукнет )). Но ГМ настроен решительно уже здесь и сейчас действовать
Для Юты любой бы был как награда. Им бы звезду для продвижения франшизы.
Ответ Дмитрий Травницкий
Для Юты любой бы был как награда. Им бы звезду для продвижения франшизы.
В этом списке есть имя для продвижения франшизы? ))
Ответ Дмитрий Травницкий
Для Юты любой бы был как награда. Им бы звезду для продвижения франшизы.
Келлер не звезда?
Кадри - уже практически надел джерси Колорадо, Кайру - сомнительное усиление для любой команды, а вот Трочек и Томас - прям сладенькие кусочки, тем более у Юты много молодых дарований для обмена
Ответ mantruck
Кадри - уже практически надел джерси Колорадо, Кайру - сомнительное усиление для любой команды, а вот Трочек и Томас - прям сладенькие кусочки, тем более у Юты много молодых дарований для обмена
Кадри с Нельсоном будут поочереди центрами второго звена ? У обоих контракты не дешевые и не короткие.
Ответ j_jms
Кадри с Нельсоном будут поочереди центрами второго звена ? У обоих контракты не дешевые и не короткие.
Нельсон прям офигенный центр? В начале сезона его активно пытались трейдануть. Поэтому в третьем звене он тоже может принести пользы, плюс большинство/меньшинство. А летом, с олимпийской медалью на шее, его проще будет обменять.
У Юты очень много вкусняшек. Если обмен Трочека состоится, то было б неплохо с Юты содрать по максимуму
Ответ Unnamed80
У Юты очень много вкусняшек. Если обмен Трочека состоится, то было б неплохо с Юты содрать по максимуму
Трочек же говорил, что у него запрет на обмен в западные команды
Ответ Unnamed80
У Юты очень много вкусняшек. Если обмен Трочека состоится, то было б неплохо с Юты содрать по максимуму
Учитывая вашего ГМ, ожидайте очередной мешок шайб
только Томас.
Трочек уже сказал что не поедет на запад
ДРУРИ ОПЯТЬ ОТДАСТ ТРОЧЕКА ЗА МЕШОК КАРТОШКИ
Трочек вообще не впечатляет. Из всего списка только Томас, что-то представляет из себя. Вопрос конечно в компенсации.
Рекомендуем