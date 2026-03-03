  • Спортс
  • Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
7

Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что клуб полностью сосредоточен на хоккее, а не на медийном развитии.

Череповецкий клуб занимает третье место в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 81 очко за 63 матча.

Козырев не дает интервью, он закрытый на публике человек. Как в клубе к этому относятся?

– Просмотры, сплетни, слухи, хайп – это не наш стиль. У нас строго все сосредоточено на спорте. Мы несильно раскручены в соцсетях и в медийном плане. У нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем. Козырев тоже придерживается того, что на первом плане хоккей.

– У клуба нет желания развиваться в медийном плане?

– Может быть, когда-то это желание появится. То, что мы делаем локально у себя в городе и в соцсетях, этого достаточно. Хотя понимаю, что все хотят чего-то живого, внутренней кухни. Поэтому нужно просто найти баланс. Если клуб будет открыт всегда и везде, это может влиять на результат и на все остальное.

На первом месте должен быть спорт, а уже на втором – медийность, – сказал Канаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Канаков
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно. Бабки и так дадут. Зачем эта медийка
С таким подходом далеко не уедешь.
К сожалению хоккей сам по себе интересует 1.5 калеки и еще 0,5 из них готовы за это деньги платить
"Наш стиль — ничего не делать. Ничего не делаешь — никаких ожиданий. Топ за свои деньги!"
Вот так вот догнали и перегнали НХЛ))
Хоккей = Спорт+Шоу+Бизнес.
То что тренера интересует в основном Спорт это нормально, но директор обязан заняться Шоу и Бизнесом. Не он? А кто тогда? Причем здесь "не наш стиль"?
Как-то несерьезно! Может просто поумничать решил и ляпнул не подумав?
С нынешним руководителем пресс-службы ХК "Северсталь" ждать каких-либо прорывов в сфере масс-медиа просто глупо))) На флеш-интервью, в перерывах хоккейных матчей, этот парень, из года в год, умудряется задавать один и тот же односложный вопрос, причем, зачитывая его с экрана смартфона))) Машинисты кранов металлургического комбината ярче, смотрибельнее и профессиональнее проводят эти самые флеш-интервью))) Послематчевые пресс-конференции пресс-службы клуба, находящегося " в топе" всей КХЛ, просто вселенский стыд))) Руководство просто лукавит, говоря о том, что они "не хотят" - они просто "не могут", поскольку этот самый руководитель пресс-службы находится там "не просто так"))) Он непотопляемый, его оттуда не убрать пока, и наблюдательный совет, и руководство остается прежним - он попросту говоря "блатной"))) Ну а к спортивной журналистике в целом и к работе в пресс службе в частности нынешний руководитель пресс-службы ХК "Северсталь" имеет такое же отношение как я к полетам на Марс))) Местничество и средневековая система "кормлений" живет и побеждает в Череповце)))
