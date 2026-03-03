Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»

Директор «Северстали» о клубе: просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль.

Директор «Северстали » Николай Канаков заявил, что клуб полностью сосредоточен на хоккее, а не на медийном развитии.

Череповецкий клуб занимает третье место в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 81 очко за 63 матча.

– Козырев не дает интервью, он закрытый на публике человек. Как в клубе к этому относятся?

– Просмотры, сплетни, слухи, хайп – это не наш стиль. У нас строго все сосредоточено на спорте. Мы несильно раскручены в соцсетях и в медийном плане. У нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем. Козырев тоже придерживается того, что на первом плане хоккей.

– У клуба нет желания развиваться в медийном плане?

– Может быть, когда-то это желание появится. То, что мы делаем локально у себя в городе и в соцсетях, этого достаточно. Хотя понимаю, что все хотят чего-то живого, внутренней кухни. Поэтому нужно просто найти баланс. Если клуб будет открыт всегда и везде, это может влиять на результат и на все остальное.

На первом месте должен быть спорт, а уже на втором – медийность, – сказал Канаков.