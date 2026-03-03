Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»

Генменеджер «Бостона» о дедлайне: изучим варианты, но ориентируемся на будущее.

Генеральный менеджер «Бостона » Дон Суини рассказал о стратегии клуба на предстоящий дедлайн обменов в НХЛ (6 марта).

«Брюинс» занимают восьмое место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 59 матчей.

«Мы хотели бы дать команде толчок, потому что они этого заслужили. Но мы, очевидно, ориентируемся на будущее.

Должна быть подходящая сделка. Если это будет полезно для клуба сейчас и в будущем, тогда мы изучим и рассмотрим вариант.

Если игрок решит, что летом все равно уйдет на рынок свободных агентов, это может закрыть перед ним дверь в наш клуб», – сказал Суини.