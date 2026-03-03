Ротенберг о развитии хоккея с мячом в России: «Нужно больше медийности – привлекать звезд, уделять внимание популяризации. Надо вместе думать»

Роман Ротенберг о хоккее с мячом: нужно больше медийности, привлекать звезд.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея с мячом в стране.

– Чего не хватает хоккею с мячом, чтобы конкурировать или догонять хоккей с шайбой?

– Не то чтобы чего то не хватает. Это разные подходы. Нужно больше внимания уделять популяризации, где-то больше медийности, привлекать звезд.

Хоккей с шайбой и хоккей с мячом – побратимы. Надо вместе думать, как развиваться и как работать, – сказал Ротенберг.

