Ротенберг о развитии хоккея с мячом в России: «Нужно больше медийности – привлекать звезд, уделять внимание популяризации. Надо вместе думать»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея с мячом в стране.
– Чего не хватает хоккею с мячом, чтобы конкурировать или догонять хоккей с шайбой?
– Не то чтобы чего то не хватает. Это разные подходы. Нужно больше внимания уделять популяризации, где-то больше медийности, привлекать звезд.
Хоккей с шайбой и хоккей с мячом – побратимы. Надо вместе думать, как развиваться и как работать, – сказал Ротенберг.
Ротенберг о матче легенд на Кубке патриарха: «Играть на Красной площади – честь и мечта. С божьей помощью у нас замечательная погода. Всем надо больше быть на улице и заниматься спортом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Спортпровод» в ВК
В хоккее с шайбой уже всех натренировал и всех победил, пора и за хоккей с мячом браться, там недолго и до футбола с мячом останется
Звучит как план...
Не побратим ты мне...
.... финская
Вот Рома, тебе и карты в руки. Займись. Только от хоккея с шайбой отвчжись. Не твое это
Роман, переходи на городки. Патриотично, доступно, не затратно и в любом дворе при любом возрасте играть можно. А главное ни каких отстранений сборной. Сам олимпиаду проведешь, сам будешь главным тренером , сам победишь. Методички СССР доработаешь. Всё как ты любишь.
Ты вот сам много смотришь хоккей с мячом? Ну понятно, показывают мало. А потому что людям неинтересно. Каких рекламодателей ты привлечешь на такое зрелище? Никогда хоккей с мячом не сможет конкурировать с хоккеем с шайбой,хоть ты тресни. Кстати, у нас там Валуев был каким-то куратором по этому виду спорта или почётным папой римским, точно не помню.
Да как смотреть хоккей с мячом например по телевизору?Чуваки бегают по полю размером с футбольное,а мячика совсем не видно.Просто мелькают 20 человек.
Давайте думать, подсказывайте как сделать-то по красоте!
вообще много видов спорта он везде залезет, у него есть все возможности в лице лучшего друга самого.
Другие времена, другие нравы Роман. Не вернуть их. В Свердловской области когда-то хоккей с мячом был очень популярен. В каждом поселке заливали лед, играли всю зиму на первенство района. Даже не зазорно легендарному СКА было приезжать играть, мастер-класс показывать. Сейчас уже нет этого. Да, стоят, строятся корты, нельзя не отметить; но это уже другой вид спорта. И ничего не сделаешь. Сейчас главное, те очаги сохранить, где продолжает существовать русский хоккей. Честь и хвала тем небольшим, по меркам России, регионам
Не могу сказать за сейчас, а вот в 80-е года жил я в Кирове там в первой лиге по хоккею с мячом играла кировская "Родина" потом она вышла в высшую лигу, но это уже было когда я уехал из этого отличного города . так вот стадион завода им.Лепсе где тогда играла команда был всегда забит до отказа в дни игры команды, думаю тысяч 6-7 приходило регулярно.
