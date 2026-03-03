  • Спортс
  • Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
Канцеров о «Металлурге»: три поражения неслучайны, оборону надо наладить.

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров высказался о трех поражениях подряд у команды из Магнитогорска в FONBET КХЛ.

– Последние три поражения «Магнитки» имеют фундаментальные игровые причины? Или это просто спад, который когда-либо должен был произойти у вашей команды, за сезон избегавшей длинных кризисов?

– Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матч играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок.

Скоро плей-офф – там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели. Думаю, нам это по силам. Мы всей командой находимся в одной лодке.

Сейчас нужно настроиться на следующие матчи, забыть про эти три поражения. Никто не знает, что еще будет впереди. Но надо настраиваться на лучшее.

– Сильно важно удержать лидерство в регулярном чемпионате?

– Неважных матчей в любом случае не бывает. Ты должен на любой матч выходить, чтобы победить, и выкладываться на 100%. Но бывают игры, когда у тебя есть преимущество, и главным становится – не получить травму.

На этом и надо в последних матчах регулярного чемпионата сделать акцент – выходить со стопроцентным настроем, но и не получить травму перед плей-офф, – сказал Канцеров.

21-летний Канцеров лидирует в списке бомбардиров «Металлурга» с 59 (32+27) очками в 57 играх.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
Оборону наладить - обязательно, ну и прицел поправить, а то вообще попадать в ворота перестали🤔🙂
Рекомендуем