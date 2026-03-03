Трочек о возможном уходе из «Рейнджерс»: «Моя семья живет на Восточном побережье – команды Запада в списке запретов на обмен»

Трочек о возможном обмене: команды Запада в списке запретов на обмен.

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал информацию о возможном обмене.

Ранее сообщалось , что «Миннесота » считается фаворитом в борьбе за 32-летнего форварда. В числе претендентов также указывали «Каролину » и «Детройт ».

«Я хотел бы перейти в хорошую команду, которая находится не в таком же положении, как «Рейнджерс ». Мне 32 года, и я хотел бы выиграть Кубок Стэнли.

Моя семья живет на Восточном побережье. Так что это не секрет – команды Западной конференции находятся в списке запретов на обмен.

Я участвую в процессе настолько, насколько это возможно. Мой список распространяется только на 12 команд, но у нас с Друри отличные отношения. Он очень открыт и честен со мной.

Я чувствую, что получаю от него максимально возможное количество звонков», – сказал Трочек.

В этом сезоне Трочек провел 44 матча и набрал 37 (12+25) очков при полезности «минус 16». Его контракт со средней годовой зарплатой 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.