Трочек о возможном уходе из «Рейнджерс»: «Моя семья живет на Восточном побережье – команды Запада в списке запретов на обмен»

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал информацию о возможном обмене.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» считается фаворитом в борьбе за 32-летнего форварда. В числе претендентов также указывали «Каролину» и «Детройт».

«Я хотел бы перейти в хорошую команду, которая находится не в таком же положении, как «Рейнджерс». Мне 32 года, и я хотел бы выиграть Кубок Стэнли.

Моя семья живет на Восточном побережье. Так что это не секрет – команды Западной конференции находятся в списке запретов на обмен.

Я участвую в процессе настолько, насколько это возможно. Мой список распространяется только на 12 команд, но у нас с Друри отличные отношения. Он очень открыт и честен со мной.

Я чувствую, что получаю от него максимально возможное количество звонков», – сказал Трочек.

В этом сезоне Трочек провел 44 матча и набрал 37 (12+25) очков при полезности «минус 16». Его контракт со средней годовой зарплатой 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
25 комментариев
Друря опять в пролете)))) восток много за него не даст ))
Ответ Белый офицер
Друря опять в пролете)))) восток много за него не даст ))
Восток - дело тонкое! 😬
Ответ Белый офицер
Друря опять в пролете)))) восток много за него не даст ))
вот непонятно кстати, чем Петерсон с кепкой в 2 раза больше и его формой, лучше Трочека, это я про Детройт
Инсайдер Майкл Руссо сообщает, что Миннесоты в запретном списке нет. Обмен туда возможен.
В принципе логично. Четырех команд Запада в списке нет, а Миннесота как раз одна из самых восточных команд Запада.
Ответ user_85
Инсайдер Майкл Руссо сообщает, что Миннесоты в запретном списке нет. Обмен туда возможен. В принципе логично. Четырех команд Запада в списке нет, а Миннесота как раз одна из самых восточных команд Запада.
Не факт, что он не банил например Оттаву или Торонто, сомнительно, что Американец с детьми(точно пацан у него маленький) захочет ехать в Канаду. Миннесота, как раз вписывается в историю с 4 командами запада, которые ближе всего к востоку - Чикаго, Нэшвилл, Блюз и Миннесота(думаю Чикаго он забанил)
ДРУРИ ОПЯТЬ ОТДАСТ ТРОЧЕКА ЗА МЕШОК КАРТОШКИ
Если не будет хорошего предложения, то какой смысл его менять? Довольно дешёвый и неистекающий контракт, очень добротный игрок. Кто-то ж должен вообще играть в Рейнджерс. А не шири и бриссоны всякие с боргенами
Ответ Unnamed80
Если не будет хорошего предложения, то какой смысл его менять? Довольно дешёвый и неистекающий контракт, очень добротный игрок. Кто-то ж должен вообще играть в Рейнджерс. А не шири и бриссоны всякие с боргенами
Хорошие предложения есть, только они как раз из западных команд типа Колорадо и Миннесоты, которых наверняка нет в списке 12-ти команд. Поэтому Трочек упирает на хорошие отношения, что бы Друри не менял его туда.
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Хорошие предложения есть, только они как раз из западных команд типа Колорадо и Миннесоты, которых наверняка нет в списке 12-ти команд. Поэтому Трочек упирает на хорошие отношения, что бы Друри не менял его туда.
Тоже такие мысли пришли
А какой запад по его мнению запад?) По слухам, Миннесота сделала предложение, вроде как неплохое, и Друри ждёт дедлайна и борьбы. Сам Винс тоже вроде как не отказался от него (от предложений двух других команд с запада он отказался).
Ответ ghamdial
А какой запад по его мнению запад?) По слухам, Миннесота сделала предложение, вроде как неплохое, и Друри ждёт дедлайна и борьбы. Сам Винс тоже вроде как не отказался от него (от предложений двух других команд с запада он отказался).
Что значит отказался? Список из 12-ти команд подается перед началом сезона. На западе 16 команд. Ни один игрок не включит в такой список все 12 команд с запада, так как на востокк есть полно команд, в которые никто ехать не хочет, типа коламбуса, баффало, канадских команд, филадельфии (потому что такие же днари), каролина( потому что оттуда он сам убежал).
Ответ ghamdial
А какой запад по его мнению запад?) По слухам, Миннесота сделала предложение, вроде как неплохое, и Друри ждёт дедлайна и борьбы. Сам Винс тоже вроде как не отказался от него (от предложений двух других команд с запада он отказался).
Наверняка у него по 6 команд оттуда и оттуда, и он пытается искусственно расшидить свой список из 12 до 24-х команд.
Интересно) Значит минус Миннесота.
На востоке одна идеально подходящая команда - это Каролина.
Им и центр второй тройки нужен и деньги есть под потолком и он подошел бы хоккею Бриндамора.
1РД у Каролины есть для компенсации, могут приправить проспектом Надо.
Ответ Shab88
Интересно) Значит минус Миннесота. На востоке одна идеально подходящая команда - это Каролина. Им и центр второй тройки нужен и деньги есть под потолком и он подошел бы хоккею Бриндамора. 1РД у Каролины есть для компенсации, могут приправить проспектом Надо.
Я думаю по Миннесоте ничего не значит. Её в ноу-трейд блоке нет (судя по инсайдам), да и географически, несмотря на нахождение в ЗК, это скорее восток.
Ну да, его можно на хорошие пики обменять. Да и про Шестеркина и Фокса все чаще слухи вылезают. Да и Гавриков вроде как не особо доволен, не ща перестройкой он приезжал. Всех не обменяют, но кто-то может уйти.
Хм, получается остается только Каролина, если говорить про восток
Ответ estkto
Хм, получается остается только Каролина, если говорить про восток
Каролине логичнее выменивать Томаса, длинный контракт и по возрасту больше им подходит.
