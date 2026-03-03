Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Эберт называет меня Питером Паркером – как Человека-паука. Считает, что я ловлю все шайбы»

Вратарь «Автомобилиста» Галкин: эЭберт называет меня Питер Паркер. Считает, что я ловлю все шайбы – как Человек-паук.

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал, что его бывший одноклубник Ник Эберт , сейчас выступающий за ЦСКА , называет его Питером Паркером в честь Человека‑паука.

Вчера команда из Екатеринбурга победила ЦСКА (1:0) в матче FONBET КХЛ. Галкин отразил все 24 броска в створ ворот.

– У «Автомобилиста» есть все, чтобы в плей‑офф «выстрелить». Команда сильна по всем линиях. Но как поймать нужную искру?

– Очень важно, чтобы баланс был в составе. Все знали свои роли, кому чем надо заниматься. И понятно, что все должны играть на команду. Это самый главный момент.

– Как себя подводить к плей‑офф? Надо делать что‑то особенное?

– Я не обращаю на это внимания, как себя подвести. Это ни в каких учебниках не написано. Тут просто личный опыт.

– Просто надо следовать рутине?

– А какой смысл об этом думать? Тут хоть сколько ты думай, но не знаешь, как может сложиться. Надо жить сегодняшним днем, а там уже придет время и будет видно, как все сложится.

– Вы забираете шайбу после сухарей?

– Нет. Только после первого забирал. Ну, может, когда юбилейный будет – то заберу. Сейчас у меня девять сухарей. После десятого – да, надо шайбу сохранить.

– Сейчас к вам подходил бывший одноклубник Эберт и обратился: «Питер Паркер». Почему?

– Он меня так называет. Считает, что я, как Человек‑паук, все шайбы ловлю, – сказал Галкин.

