Спронг о финале ОИ: «Огорчил овертайм «3 на 3». В матче за золото нужно играть «5 на 5»

Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг поделился мнением о финале олимпийского хоккейного турнира, который прошел с 11 по 22 февраля в Италии.

Сборная США завоевала золотые медали, победив Канаду (2:1 ОТ) в решающем матче.

– Что вы думаете об олимпийском финале США – Канада? Как вам игра?

– Олимпиаду в целом было интересно смотреть. Финал, конечно, получился очень быстрым и качественным.

Единственное, что немного огорчило, – овертайм играли «три на три». Думаю, нужно было играть «пять на пять». Особенно в матче за золото. Вот это, пожалуй, единственный минус. А в целом игра была отличной, – сказал Спронг.

Полностью поддерживаю, 3×3 это другая игра. В баскете, например, есть нормальный 5×5, а есть 3×3 на одно кольцо и это другой вид спорта.
100%, в финале так быть не должно
Ответ alex023
100%, в финале так быть не должно
Начиная с плей-офф
это Олимпиада. Там так. Все это знают. Значит нужно стараться выиграть в основное время. А если уж перешли в ОТ, не ныть из-за формата.
