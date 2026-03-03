Спронг о финале ОИ: «Огорчил овертайм «3 на 3». В матче за золото нужно играть «5 на 5»
Спронг о финале ОИ: огорчил овертайм «3 на 3», нужно играть «5 на 5».
Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг поделился мнением о финале олимпийского хоккейного турнира, который прошел с 11 по 22 февраля в Италии.
Сборная США завоевала золотые медали, победив Канаду (2:1 ОТ) в решающем матче.
– Что вы думаете об олимпийском финале США – Канада? Как вам игра?
– Олимпиаду в целом было интересно смотреть. Финал, конечно, получился очень быстрым и качественным.
Единственное, что немного огорчило, – овертайм играли «три на три». Думаю, нужно было играть «пять на пять». Особенно в матче за золото. Вот это, пожалуй, единственный минус. А в целом игра была отличной, – сказал Спронг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Полностью поддерживаю, 3×3 это другая игра. В баскете, например, есть нормальный 5×5, а есть 3×3 на одно кольцо и это другой вид спорта.
100%, в финале так быть не должно
Начиная с плей-офф
все верно
это Олимпиада. Там так. Все это знают. Значит нужно стараться выиграть в основное время. А если уж перешли в ОТ, не ныть из-за формата.
