«Сан-Хосе» готов обменять Шервуда. Форвард перешел из «Ванкувера» в январе (The Athletic)
«Сан-Хосе» готов обменять Кифера Шервуда.
По информации The Athletic, «Сан-Хосе» готов к обмену 30-летнего нападающего Кифера Шервуда.
Хоккеист перешел из «Ванкувера» 19 января 2026 года. «Кэнакс» получили за него защитника Коула Клейтона и выборы во втором раунде драфтов в 2026 и 2027 годах.
Отмечается, что «Шаркс» не удается продлить с форвардом контракт, срок которого истекает 30 июня 2026-го. Клуб не хочет терять игрока бесплатно и рассмотрит предложения.
За «Сан-Хосе» Шервуд провел только 4 матча из-за травмы и не набрал очков. В этом сезоне на его счету 48 игр и 23 (17+6) результативных действия.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
нужно в Колорадо, в компанию к Блэквуду и Уэджвуду
нужно в Колорадо, в компанию к Блэквуду и Уэджвуду
Колорадо Вудс
Только в цене это полено уже потеряло. Тут максимум какой то поздний пик и левый проспект
Провальный обмен получился, Ванкувер хорошо сработал.
Если он здоров, то выглядел бы неплохо для Ойлерс вместо Янмарка, но видимо 17 голов вскружили голову Киферу. Хочет 5-6, не меньше.
Если он здоров, то выглядел бы неплохо для Ойлерс вместо Янмарка, но видимо 17 голов вскружили голову Киферу. Хочет 5-6, не меньше.
Так понимаю, человек хочет контракт жизни получить - будет просто гримаса судьбы если Макдак ужался для того,чтобы генмен обеспечивал пенсию возрастным игрокам, которые сыграли один хороший сезон.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем