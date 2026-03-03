«Сан-Хосе» готов обменять Шервуда. Форвард перешел из «Ванкувера» в январе (The Athletic)

«Сан-Хосе» готов обменять Кифера Шервуда.

По информации The Athletic, «Сан-Хосе» готов к обмену 30-летнего нападающего Кифера Шервуда .

Хоккеист перешел из «Ванкувера » 19 января 2026 года. «Кэнакс» получили за него защитника Коула Клейтона и выборы во втором раунде драфтов в 2026 и 2027 годах.

Отмечается, что «Шаркс» не удается продлить с форвардом контракт, срок которого истекает 30 июня 2026-го. Клуб не хочет терять игрока бесплатно и рассмотрит предложения.

За «Сан-Хосе » Шервуд провел только 4 матча из-за травмы и не набрал очков. В этом сезоне на его счету 48 игр и 23 (17+6) результативных действия.