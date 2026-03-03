Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»

Юрзинов о ВХЛ: важно, что региональные власти поддерживают клубы.

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением о регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ.

В турнирной таблице лидирует новокузнецкий «Металлург » – 98 очков за 58 матчей, «Югра » из Ханты-Мансийска идет второй – 90 очков в 56 играх. Тройку замыкает «Нефтяник » из Альметьевска – 85 баллов в 56 матчах.

– Что выделите в этом сезоне ВХЛ?

– В лиге много ярких событий на всех этажах турнирной таблицы.

Возьмите гонку за чемпионством между «Металлургом» и «Югрой», эти две команды явно выделяются. Не случайно их последняя встреча собрала в Новокузнецке семь тысяч болельщиков – это рекорд ВХЛ.

Еще более яркий рекорд – в исполнении «Югры». В этом чемпионате Ханты-Мансийск уже семнадцать раз сыграл на ноль, прежнее достижение принадлежало «Динамо » из Санкт-Петербурга – пятнадцать таких побед.

Очень важно, что клубы ВХЛ пользуются поддержкой региональных властей. Меня порадовало, когда с рекордом ту же «Югру» официально поздравило правительство [Ханты-Мансийского автономного] округа. Отличный пример! Так и должно быть – во всех городах и ВХЛ, и КХЛ, – сказал Юрзинов.

