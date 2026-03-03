  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
0

Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»

Юрзинов о ВХЛ: важно, что региональные власти поддерживают клубы.

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением о регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ.

В турнирной таблице лидирует новокузнецкий «Металлург» – 98 очков за 58 матчей, «Югра» из Ханты-Мансийска идет второй – 90 очков в 56 играх. Тройку замыкает «Нефтяник» из Альметьевска – 85 баллов в 56 матчах.

– Что выделите в этом сезоне ВХЛ?

– В лиге много ярких событий на всех этажах турнирной таблицы.

Возьмите гонку за чемпионством между «Металлургом» и «Югрой», эти две команды явно выделяются. Не случайно их последняя встреча собрала в Новокузнецке семь тысяч болельщиков – это рекорд ВХЛ.

Еще более яркий рекорд – в исполнении «Югры». В этом чемпионате Ханты-Мансийск уже семнадцать раз сыграл на ноль, прежнее достижение принадлежало «Динамо» из Санкт-Петербурга – пятнадцать таких побед.

Очень важно, что клубы ВХЛ пользуются поддержкой региональных властей. Меня порадовало, когда с рекордом ту же «Югру» официально поздравило правительство [Ханты-Мансийского автономного] округа. Отличный пример! Так и должно быть – во всех городах и ВХЛ, и КХЛ, – сказал Юрзинов.

Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoЮгра
Динамо Санкт-Петербург
logoКХЛ
logoМеталлург Нк
logoВладимир Юрзинов
Политика
logoВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»
3 марта, 05:35
«Югра» провела благотворительный матч для воспитанников реабилитационных центров, в том числе детей-колясочников. Их семьям подарили детские автомобильные кресла
2 февраля, 11:17Фото
Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 200-ю победу в КХЛ – 4-й результат в истории лиги. Больше только у Кошечкина, Еременко и Барулина
19 января, 12:41
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем