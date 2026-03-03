  • Спортс
  • «Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»

«Миннесота» забрала Робби Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса».

«Миннесота» забрала 30-летнего форварда Робби Фаббри с драфта отказов, куда его ранее поместил «Сент-Луис».

В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «Блюз» и набрал 4 (1+3) очка. По ходу карьеры Фаббри также выступал за «Анахайм» и «Детройт». На его счету 457 матчей и 220 (107+113) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В 30 играх плей-офф – 16 (5+11) баллов.

В 2019 году Робби стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Блюз».

После этой сделки «Уайлд» выставили на драфт отказов 34-летнего нападающего Тайлера Питлика, сыгравшего 32 матча (2 очка) в этом сезоне.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
переходы
Рекомендуем